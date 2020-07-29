【數碼轉型】微軟夥滙豐推新計劃　可獲3個月免費租賃服務

▲ 微軟今（29日）宣布與滙豐合作，推行為期一年的合作計劃「Tech Me Up」，協助中小企數碼轉型，應對業務數碼化的新常態。

新冠肺炎疫情促使工作模式轉變，加快業務數碼化發展。微軟（Microsoft）今（29日）宣布與滙豐 （00005） 合作，推行為期一年的合作計劃「Tech Me Up」，協助中小企數碼轉型，應對業務數碼化的新常態。

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據《滙豐商貿領航：重建更好未來》調查報告顯示，九成受訪香港企業認為，逆境突顯了科技對改進工作方式的重要性，其中超過六成受訪者亦預期，虛擬協作會成為未來的辦公標準。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀指，成功的業務發展，近年取決於數碼科技的運用。盼能透過是次與微軟合作，進一步協助中小企做好準備。微軟香港及澳門區總經理陳珊珊則認為，科技的力量能協助中小企營運，以及更靈活地面對變幻莫測的營商環境。

有見及此，滙豐與微軟的「Tech Me Up」計劃將為香港中小企提供適時支援，服務範圍涵蓋三大範疇：

硬件及軟件支援：包括Microsoft Surface、Microsoft 365 及Microsoft Teams等協作功能，配合使用教學，為滙豐客戶提供方案以及所需的專業技術知識。

技術及商業知識共享：滙豐及微軟香港將於滙豐的中小企數碼共享平台「滙豐機滙」上，共同創建內容及舉辦網上研討會，提供業務轉型的知識及策略。

連接數碼平台：微軟的技術如支付流程自動化的應用程式介面（API）及雲端服務等，於今年內將與滙豐的服務平台連接，為中小企提供一站式數碼方案，以管理日常的財務及營運，掌握業務狀況。

由即日起，滙豐商業客戶可獲得為期3個月的免費租賃服務，享用最新Microsoft Surface Pro 7、Office 365商業標準版、Microsoft Teams培訓以及遙距啟動服務。值得注意的是，Microsoft Surface Pro 7三個月的免費租賃服務以先到先得的形式進行，名額僅有100名。

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責任編輯：曾曉汶