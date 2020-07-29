【騰訊股價】騰訊市值超越Facebook 年內股價累升42%

▲ 騰訊最新市值已超越Facebook，達5.17萬億元。

科網巨企騰訊 （00700） 年內股價急升，6月底突破2018年高位後更屢見突破，最新仍穩守540元，今日收報541.5元，跌0.4%，成交67億元。若以騰訊最新市值5.17萬億港元（6,676億美元）計算，已超越Facebook（美：FB）的6,556億美元。

超越Facebook後，騰訊目前為全球第六大科技公司，僅次蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）、谷歌（美：GOOG）、阿里巴巴 （09988） 。

騰訊受惠疫情以及迎來遊戲業務發展周期，年內持續獲市場唱好，股價已累升逾4成，市值增加逾1.5萬億港元。而Facebook則受累近期美國科技股回調，以及對社交軟件的監管趨緊，年內股價僅累升12%。

騰訊在2017年底時市值亦曾超越Facebook，2018年則短暫超過Facebook數次，不過2019年全年Facebook市值均比騰訊龐大。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【騰訊股價】騰訊擬私有化搜狗 花旗：助帶動騰訊廣告收入及變現能力

印度再禁47款中國APP 騰訊《絕地求生》、阿里全球速賣通傳受查

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁