【餐飲寒冬】日本吉野家控股擬全球關最多150間吉野家門店

▲ 日本吉野家控股擬全球關最多150家店舖

吉野家控股宣布，明年2月底前將會關閉全球最多150間分店。據日本媒體報道，受新冠肺炎疫情打擊，日式連鎖快餐店吉野家控股宣布，明年2月底前將會關閉全球最多150間分店，佔旗下店舖總數的5%。吉野家社長河村泰貴稱，將暫停今年開設新店的計劃。吉野家今年首季轉虧，蝕40億日圓（約2.9億港元），預期截至明年2月底，全年虧損達90億日圓（6.6億港元）。

報道指，吉野家控股旗下持有包括牛丼專賣店「吉野家」、烏龍麵「花丸」及壽司「京樽」等品牌，目前全球共有約3300間分店。

吉野家表示，將分別在日本和海外關閉40家及50家吉野家分店，以及日本和海外的30家烏龍麵連鎖店「花丸」分店，而「京樽」日本30家分店也將關閉。此外，吉野家已決定9月起削減高層薪酬，為期半年。

持有香港吉野家經營權的合興 （00047） 昨發盈警，預期上半年盈轉虧，料錄得虧損不多於7000萬元人民幣，去年同期則盈利5700萬元，虧損主要因新冠肺炎導致銷售表現下滑以及使用權資產相應減值。

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