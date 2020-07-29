【中秋節】Klook精選中秋月餅早鳥優惠　7折起限量發售

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10月1日為中秋節，今年Klook再次推出多間人氣話題月餅、酒店月餅、傳統月餅精選及早購買享早鳥優惠，更可使用DBS信用卡優惠。
Klook與DBS信用卡合作推出指定月餅禮盒預訂優惠，新Klook用戶及現有用戶憑指定DBS信用卡付款購買指定月餅禮盒滿HK$200，可享高達5折優惠。付款時兌換優惠碼，新用戶最高現金折扣額為HK$150 「DBSSUMMER5」（新Klook用戶），現有用戶最高現金折扣額為HK$100，並可使用優惠碼3次。「DBSSUMMER8」（現有用戶）。
Klook精選月餅禮盒早鳥優惠：
|合作商戶
|優惠
|香港皇玥
|一系列流心月餅禮盒早鳥優惠，7月31日前訂購更低至74 折。
|「唐人館」
|月餅禮盒早鳥優惠低至7折。
|Häagen-Dazs™
|早鳥雪糕月餅優惠，8月17日前購買可享低至7折優惠，購買兩盒或以上，每盒均可獲贈單球雪糕券；購買五盒或以上，每五盒可獲贈Thank you gift禮券乙套。
|香港康得思酒店
|早鳥月餅禮盒優惠低至75折，每盒只需HK$288。
|香港朗廷酒店
|早鳥月餅禮盒優惠，即日起至7月31日享早鳥優惠。凡購買每盒月餅禮盒，即送香港朗廷酒店Main St. Deli 港幣50元現金券1張。
|香港君悅酒店
|早鳥月餅禮盒優惠低至85折。
|香港W酒店
|66折月餅禮盒優惠。
|香港四季酒店
|雙黃白蓮蓉月餅禮盒早鳥優惠，8月16日前購買可享8折優惠。
|香港沙田萬怡酒店
|低至9折月餅禮盒優惠。
|恆香老餅家
|早鳥月餅禮盒優惠，即日起至7月31日，可享低至53折。
|榮華餅家
|推出早鳥月餅禮盒優惠低至58折。
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責任編輯：蘇穎琪