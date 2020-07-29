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【中秋節】Klook精選中秋月餅早鳥優惠　7折起限量發售

商業 17:10 2020/07/29

分享：

10月1日為中秋節，今年Klook再次推出多間人氣話題月餅、酒店月餅、傳統月餅精選及早購買享早鳥優惠，更可使用DBS信用卡優惠。

【中秋節】酒店搶攻中秋節商機　即日起預售中秋月餅

Klook與DBS信用卡合作推出指定月餅禮盒預訂優惠，新Klook用戶及現有用戶憑指定DBS信用卡付款購買指定月餅禮盒滿HK$200，可享高達5折優惠。付款時兌換優惠碼，新用戶最高現金折扣額為HK$150 「DBSSUMMER5」（新Klook用戶），現有用戶最高現金折扣額為HK$100，並可使用優惠碼3次。「DBSSUMMER8」（現有用戶）。 

Klook精選月餅禮盒早鳥優惠：

合作商戶 優惠
香港皇玥 一系列流心月餅禮盒早鳥優惠，7月31日前訂購更低至74 折。
「唐人館」 月餅禮盒早鳥優惠低至7折。
Häagen-Dazs™ 早鳥雪糕月餅優惠，8月17日前購買可享低至7折優惠，購買兩盒或以上，每盒均可獲贈單球雪糕券；購買五盒或以上，每五盒可獲贈Thank you gift禮券乙套。
香港康得思酒店 早鳥月餅禮盒優惠低至75折，每盒只需HK$288。
香港朗廷酒店 早鳥月餅禮盒優惠，即日起至7月31日享早鳥優惠。凡購買每盒月餅禮盒，即送香港朗廷酒店Main St. Deli 港幣50元現金券1張。
香港君悅酒店 早鳥月餅禮盒優惠低至85折。
香港W酒店 66折月餅禮盒優惠。
香港四季酒店 雙黃白蓮蓉月餅禮盒早鳥優惠，8月16日前購買可享8折優惠。
香港沙田萬怡酒店 低至9折月餅禮盒優惠。
恆香老餅家 早鳥月餅禮盒優惠，即日起至7月31日，可享低至53折。
榮華餅家 推出早鳥月餅禮盒優惠低至58折。

【疫市營商】 Klook加推Staycation優惠　額外減最多$200

【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠

 

責任編輯：蘇穎琪

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