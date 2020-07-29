【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫

疫情未見轉機，每天確診人數逾百，限聚令下睇樓更難，業主惟有再加大放盤議價空間，二手市場創新低成交再湧現，其中內地業主沽貨意欲比港人業主更急，劈價幅度更大。最近由內地人持有的大埔逸瓏灣單位劈價22%沽出，呎價創屋苑2年新低成交，代理坦言，白石角一帶為內地人聚居地，相信該區未來低價成交將會陸續有來。

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中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢表示，本港疫情持續嚴峻，睇樓活動大減，部份業主願意增加議價空間。大埔逸瓏灣新近錄得高座17座中層D室成交，單位實用面積887平方呎，3房連套房及工人房間隔，原業主為內地人，單位原開價約1,280萬元，議價後以1,000萬元易手，減幅達280萬元或22%，實用平均呎價11,274元，屬屋苑近2年呎價新低。

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他表示，原業主於2014年以816萬元購入單位，持貨約6年，帳面獲利184萬元，單位期內升值22.5%，但由於原業主為非香港永久居民，購入單位時需付30%印花稅，扣除印花稅後是次沽出單位需蝕讓離場。

▲ 中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢



事實上，大埔白石角一帶的新晉屋苑為內地人的聚居地，如逸瓏灣一、二期、天賦海灣等，不少單位由內地業主持有，其中逸瓏灣可算是大埔區內地人住客比例最高的屋苑。曾紀賢指：「其實你在這一帶行過，身邊的人多是講普通話為主。」他表示，本港爆發第三波疫情，嚇得不少內地人急急回國，故願意劈價更多沽出單位，目前逸瓏灣的放盤約有148個，其中高達三分一由內地人士持有，這類放盤的議價空間普遍高達10多%至20%，甚至更高。

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「有不少逸瓏灣放盤單位內地業主身處內地，又不想回港後要隔離14天，他們獲得的市場資訊又不夠多，不夠貼市，為求盡快沽貨，一有客人願意承接單位，業主的減價空間也很大。」現時白石角一帶有不少內地人業主希望沽出單位，曾紀賢預期該區劈價、蝕讓成交將陸續有來，相信整個白石角區都會成「劈價重災區」。

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