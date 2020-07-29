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新冠肺炎損資產質素 德銀次季撥備勁增5成至7.6億歐元

即市財經 16:48 2020/07/29

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新冠肺炎損資產質素 德銀次季撥備勁增5成至7.6億歐元

國際銀行陸續公布中期業績，新冠肺炎疫情未受控而且經濟復甦前景未明，銀行再提前作更大額撥備。疫市繼續大規模重組計劃的德意志銀行（Deutsche Bank），次季撥備按季再升五成至7.61億歐元，季內錄得淨虧損7,700萬歐元，但仍優於預期。

德銀周三公布業績，一如市場預期銀行繼續提前作出大額撥備，拖累盈利表現。但德銀管理層表示，預計全年收入增長基本平坦（essentially flat），但最新看法已經較年初開出的指引轉趨樂觀。

德銀管理層對前景看法轉趨樂觀

第二季內，德銀預計信貸損失7.61億歐元，主要是因應新冠肺炎，特別對投資銀行業務進行更大額撥備。期內，集團錄得7,700萬歐元，較市場原預期1.3億歐元的虧損更少，而且較去年同期虧損32億歐元顯著改善。

因應新冠肺炎打擊，有國際同業亦傾向暫緩重組計劃，但德銀則繼續執行，並重申銀行目前的轉型進度合符計劃，非利息開支按年跌23%至54億歐元。

德銀行政總裁Christian Sewing又指，即使市場環境極具挑戰性，但仍然能夠按計劃增加收入及削減成本，有信心可如期達到重組目標。

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