【香港經濟】香港第二季GDP倒退9% 私人消費開支創歷來最大跌幅

▲ 香港第二季GDP倒退9%。

疫情衝擊下，香港第二季本地生產總值（GDP）按年實質下跌9.0%，差過市場預期，第一季GDP跌幅為9.1%，主要是由於內部及對外需求均持續疲弱所致。按GDP各個主要組成部分分析，私人消費開支在第二季與上年同期比較實質下跌14.5%，較第一季10.6%的跌幅加劇。

私人消費開支下跌14.5%

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼第一季上升8.8%後，在第二季與上年同期比較實質上升9.6%。本地固定資本形成總額，第二季與上年同期比較實質下跌20.6%，而第一季的跌幅為15.8%。

政府發言人表示，由於新型冠狀病毒疫情繼續重創環球及本地經濟活動，香港整體經濟情況在第二季仍然十分疲弱。根據預先估計數字，按年比較，第二季GDP實質收縮9.0%，較第一季9.1%的跌幅輕微收窄。不過，由於香港的疫情在5月和6月大致受控，內地經濟復蘇亦有助部分抵銷香港貨物出口面對的外圍不利因素，整體經濟情況在季內有轉趨穩定的跡象。經季節性調整後按季比較，實質GDP輕微下跌0.1% 。

整體貨物出口跌幅在第二季明顯收窄



按主要組成部分分析，儘管環球經濟衰退，但隨着內地生產活動大致恢復，香港整體貨物出口的跌幅在第二季明顯收窄。訪港旅遊業仍然停頓，服務輸出進一步急跌。內部需求方面，私人消費開支錄得歷來最大的跌幅，反映疫情威脅和社交距離的要求在整個季度嚴重干擾本地消費活動，外遊亦因嚴格的旅遊限制而陷入停頓。勞工市場情況大幅惡化亦進一步打擊消費情緒。在營商環境嚴峻和經濟前景高度不明朗下，整體投資開支繼續急挫。

疫情將仍是環球經濟前景的主要威脅



發言人預期，疫情將仍是環球經濟前景的主要威脅。雖然美國和歐元區經濟似乎已走出谷底，但在有效疫苗或療法出現之前，其復蘇的路徑可能是緩慢和顛簸不平；中美關係不斷演變以及地緣政治緊張局勢加劇，也增添不確定性，預期充滿挑戰的外圍環境短期內料會制約香港的出口表現。

本地方面，近期新增確診個案急升令本地經濟活動的短期前景變得不明朗，但只要本地疫情再次受控，外圍環境又繼續改善，香港經濟可望在今年餘下時間逐步復蘇。

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