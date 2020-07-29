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【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡

環球社會熱點 16:39 2020/07/29

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一帶一路委員會主席暨RECAS集團主席高廣垣，計劃在愛爾蘭建立一座半自治城市，可容納5萬名來自香港的移民。據報高廣垣已跟愛爾蘭政府洽談，但反應冷淡。

不少港人希望移民，英美、歐洲英語國家成為熱門之選。一帶一路委員會主席暨RECAS集團主席高廣垣，計劃在愛爾蘭建立一座半自治城市，可容納5萬名來自香港的移民。據報高廣垣已跟愛爾蘭政府洽談，但反應不佳。

香港國際特設城市投資公司維多利亞港集團（VHG）的創辦人高廣垣計劃在愛爾蘭建立一座城市名為Nextpolis，選址暫定都柏林（Dublin）和貝爾法斯特（Belfast）之間，佔地500平方公里，可容納5萬名來自香港的移民居住，又會設立以廣東話授課的學校。

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高廣垣指出，愛爾蘭的吸引之處在於人口密度低和英國脫歐為其金融服務業創造空缺和機會；另外當地低稅，以及製造業和生物醫學產業發展蓬勃，很多歐洲科技巨頭都在此設立總部。他相信，移民可跟當地企業融合，亦符合當地政府想發展首都以外地區的願望，達致雙方利益最大化。

高廣垣表示，在六個考慮地點中，他屬意與北愛爾蘭接壤的邊界地段，介於德羅格達（Drogheda）和鄧多克（Dundalk）之間，鄰近都柏林機場；計劃在當地放寬防疫措施後，率團前往愛爾蘭考察。

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高廣垣解釋，此舉並非如立國，只是建立讓港人可一起生活的新城市。他在其他訪問中，將他的計劃比作1620年乘坐五月花號航行至美國、追求民主和宗教自由的移民。

據報，高廣垣已跟愛爾蘭政府展開洽談，但對方反應冷淡，似潑冷水。都柏林外交部發言人證實相關洽談，表示從2019年12月初次接洽後，外交部與VHG的聯繫十分有限，又指該計畫無法顯示愛爾蘭如何受惠，所以外交部尚未對此事件採取進一步的行動。

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高廣垣坦言正考慮其他國家，但拒絕透露選項。

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記者：葉芷樺

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