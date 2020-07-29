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【在家工作】見字坐直！俄羅斯女工程師設計坐姿監督網站

科技 18:15 2020/07/29

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俄羅斯女工程師Olesya Chernyavskaya早前開發坐姿監督網站，一旦偵測到用戶坐姿不正，電腦螢幕就會漸變模糊。

愈來愈多網民在社交平台Facebook、Instagram上發布「見字飲水」的帖文、動態等，提醒多飲水補充水份，保持身體健康。在新型冠狀病毒肆虐，各位打工仔陸續開始在家工作（WFH）下，除了要見字飲水外，還要緊記保持良好坐姿，減低長期對坐電腦前的腰酸背痛。

有俄羅斯女工程師Olesya Chernyavskaya早前就開發了坐姿監督網站，一旦偵測到用戶坐姿不正，電腦螢幕就會漸變模糊。打工仔或其他須長期對坐電腦前的網民，也可試用此坐姿監督網【https://fix-posture.glitch.me/】矯正坐姿！

（Olesya Chernyavskaya Twitter動圖）

該俄女工程師早前利用開放原始碼平台TensorFlow開發網站，設計出「Fix Posture」系統來提醒用戶保持良好坐姿。點擊「開始」按鍵並連接攝影鏡頭後，用戶只要擺出標準的坐姿，系統會檢測辨識眼睛及肩膀高度位置作基準，之後每秒記錄一次進行對比。

Olesya Chernyavskaya還想到應對一些情景如屈膝將腳踏椅上，以及腳放桌上。（Fix Posture網站圖片）

體態歪斜的動作如駝背、歪頭、托腮等都會被檢測到，她還想到一些情景如屈膝將腳踏椅上，以及腳放桌上等。如果想令變模糊的螢幕回復正常，就必須重新坐正。

【區塊鏈】新技術未適用大規模跨境交易　SWIFT優勢何在？

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事實上，她早在去年9月開發該網站，不過近日在TensorFlow舉辦了TF Community Spotlight比賽中，藉此獲得了冠軍頭銜，令這個創新工具再掀起關注。

責任編輯：張寶燕

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