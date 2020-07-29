【螞蟻IPO】美國私募基金因螞蟻集團上市獲利 兩年回報40%

▲ 美資私募基金可望因螞蟻集團上市而獲豐厚回報

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團早前宣布啟動A+H股上市，彭博報道指，儘管有美國議員正設法阻止美國基金對華投資，但美國私募股權公司仍有望從螞蟻集團的IPO中獲得豐厚回報。

報道指，在螞蟻集團2018年的上一輪融資中，Silver Lake、華平投資及凱雷集團是最大的美國投資方，各機構均投資了至少5億美元。螞蟻集團完成此輪融資後估值達至約1500億美元。

券商Bernstein估計，螞蟻集團現時估值約為2100億美元，如果上述基金在螞蟻集團時出售股份，將可賺取40%回報。不過，知情人士指，基金們計劃繼續持有螞蟻集團，以換取更大收益。

螞蟻集團在2018年的融資中募集了約140億美元，其他參資機構包括新加坡政府投資公司（GIC）、馬來西亞國庫控股、加拿大退休金計劃投資局、淡馬錫等。

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