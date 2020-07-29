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室外口罩令今實施 煙民為食口煙各有破解方法

環球政經 16:00 2020/07/29

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本港第三波疫情一發不可收拾。港府收緊抗疫措施，包括今起(29/7)嚴推口罩令，無論於室內還是室外，都必須要戴上口罩，做運動甚至食煙都不獲豁免。不少煙民叫苦連天，各尋方法，為自己爭取食口煙的權利。

有煙民指平時需要食煙來釋放壓力，所以在口罩令期間會隔著口罩吸食電子煙。他指因為電子煙所含尼古丁較少，所以要多吸幾次才足夠。另有煙民不滿政府突然「全港禁煙」，自製專門吸煙用口罩，將一個工業用口罩剪開，再降香煙插入口罩吸食。

相關閱讀：【新冠肺炎】袁國勇接受《BBC》訪問　質疑武漢官員曾隱瞞疫情

食物及衞生局常務秘書長陳松青，早前呼籲煙民可以趁疫情戒煙。有煙民堅稱自己是重度煙民，不會戒煙，並指他長年依賴香煙，戒煙會令自己身體承受不到，指自己會到較少人的後樓梯或後巷食煙。

日前加熱煙關注組發表聲明，批評政府以口罩令阻嚇煙民戒煙，建議將街邊使用量低的電話亭，改作流動「一人吸煙室」，既可防疫，又可減少對非吸煙者的影響。建議將於本周內提交食物及衞生局。

相關閱讀：【疫情源頭】專家證第三波疫情源自豁免檢疫人士　陳肇始承認：有實證、會嚴肅跟進

 

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撰文 : 國際組

疫情 食物及衞生局 陳松青
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