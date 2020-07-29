【網中人@iM網欄】網購大爆發物流跟不上　借鏡台灣超商取貨更方便

爆爆爆！最近除了疫情爆之外，香港的快遞訂單也爆升40%以上。疫情爆發，很多店舖都沒有開門，市民也改變了消費模式，大家都上網購物，商家為了做生意都紛紛開始在網上投入資源開拓網上生意，這一下子將實體店的生意都轉成綫上，就好像較早前食肆的生意都轉到外賣一樣。

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快遞需求一下子提升，而香港人最常用的就是順豐。順豐主要提供三個快遞服務：一、點對點：直接送到客戶公司或住宅；二、自提站：順豐在每區都設置不同的站點供用戶寄貨和收貨；三、順便智能櫃：提供24小時自動取貨服務，這也是近年來最受歡迎的，因為智能櫃不受時間限制，用戶可以因應自己方便的時間去取件，不過就因為太受歡迎，所以近期經常出現智能櫃爆滿的情況。

其實物流快遞跟不上電商發展也不是新鮮事，好像十幾年前，淘寶網發展的時候都是一樣，當時候淘寶網快速發展，很多快遞物流都跟不上，比如說一場「雙11」可以令到他們每日應付單量突然增加數十倍，物流一下子消化不了，往往要用上好幾天時間才能消化。不過，也不單單是物流，在「雙11」開始的前幾年，銀行的支付系統都支持不住，有不少銀行當機不能正常運作，幸好隨後大家都針對性投入資源發展，所以現在的金流和物流基本上都不成問題。

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在香港這個地小人多，人工又貴的地方，到底應怎樣發展一個「平靚正」的物流呢？其實我十幾年前已經看到這個問題，所以借鏡台灣，發展便利店取貨（台灣叫超商取貨）。台灣有便利店幫手，香港都有便利店，但是香港的便利店比台灣便利店差得遠，兩者比較之下，首先， 台灣的便利店比香港大，可以放很多包裹；其次，台灣的系統亦比較完善，而且比香港開放很多，可以對接不同平台，所以當地的超商取貨很方便。我不是物流專家，我只期盼物流業可以發展得更專業，為大家服務，作為電商發展的支援。

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一個影響電商發展的，毫無疑問是支付系統，支付系統我們主要是用信用卡，或這兩年興起的PAYME。先別說國內用的Alipay或WeChatPay收費很平，就算台灣的信用卡或其他的支付系統都是在2%左右，惟香港的信用卡收費卻是2.5%至4%不等，現在用PAYME會比較便宜，但是以香港公司的文化，待你們用習慣了，他們可能就會開始收費或提高收費。看轉數快就知道，公司用戶已經要收費了，但作為發展電商的企業，金流和物流基本上都沒有甚麼選擇，不過但平台大家就可以自己選，所以一定要選擇一個合適自己的平台，才是對的開始。各位電商參與者加油！香港人加油！



作者_黎文（Leon）簡介 對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

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