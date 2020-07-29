【港區國安法】李顯龍：星港良性競爭　無意從港吸納企業

新加坡總理李顯龍周二（28日）出席美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Coucil）的視像會議時，談及《港區國安法》對金融企業的影響，以及近日加劇升溫的中美緊張關係。

李顯龍表示，指香港有義務通過國家安全法，但未能自行訂立。在法案實施後，新加坡正關注香港局勢在一個「非常兩極化的社會」下升級的情況。他指，中國曾保證新法僅會為香港帶來有限度的影響，假如過了一段時間段確實如此，香港將進入「新常態」（new normal）。

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《港區國安法》實施後傳出外資有意撤港，對於外界預料新加坡可從中吸納企業遷移到該國發展，李顯龍否定此說法。他指出，香港保持平靜及穩定繁榮對新加坡和整個地區都是好事。

他並說，香港跟新加坡一直保持良性競爭，兩地各有優勢；亞太地區充滿很多機會，寧願香港好，也不想看到人們離開香港。

澳洲、日本、南韓和台灣皆有意吸納撤離香港的金融企業，《路透》本周稍早時引述專家分析，惟上述各國分別存在高稅收、官僚主義及缺乏金融基礎設施不足等的弊處，反而以新加坡的國家人口、經濟狀況和營商環境都與香港較相似，最有可能成為撤港企業的落户地點。

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當提及中美愈趨對立的關係時，李顯龍指出這是一個非常不幸的局面。他說，大國之間既有矛盾、亦有合作很正常，但是過去幾年中美在很多領域不僅有矛盾，也有很深的不信任，而這樣的情況具有「侵蝕性」，使兩國關係變得非常困難和危險。

美國即將在11月舉行總統大選，李顯龍認為美國下一任總統的首要任務是穩定與中國的關系，並形容亞洲地區的長期穩定與繁榮定必建立在這個基礎上。

至於新加坡是否會跟隨英美等國禁用華為設備，李顯龍表示新加坡不會排除華為，並稱沒有任何系統是百方之百安全，重點在風險管控；又指華為曾參與新加坡政府的項目，未來亦可以繼續投標。