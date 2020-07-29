【定期存款】發鈔行3個月港元定存息減至0.55厘 無懼拆息轉升

▲ 渣打今天微削3個月短存息，繼上周三減息以來第2度出手。

月結日臨近，一個月港元拆息結束3連跌，今天（7月29日）轉升至0.253厘，但發鈔行仍無懼拆息上升，照減港元短期存款息率。渣打削減3個月港元定存息0.05厘，新息率至0.55厘，竟罕有跟半年及一年看齊。這間發鈔行剛於上周三（22日）才全面減短中長息。專家以不少大行於7月份多次劈息，料中小業界再搶乘降息的尾班車，且因疫市禁堂食，業界憂經濟停擺持續，遂令搶存戰暫停。

經最新的降息浪後，單以大行比併，3個月港元定存年息現以滙豐及恒生 （00011） 齊報0.75厘，跑贏中銀香港 （02388） 的0.7厘，以及渣打0.55厘。半年期方面，恒生以0.8厘，險勝滙豐的0.75厘，中銀同期息率為0.65厘，渣打則是0.55厘。至於一年期息率，恒生及中銀雙雙以0.75厘，稍超前滙豐0.7厘，以及拋離渣打0.55厘。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元，存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。至於原本稱冠高息榜大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪