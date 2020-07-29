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【數據安全】DJI無人機App或涉用反分析手法　存取用戶資訊

科技 19:00 2020/07/29

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有網絡安全廠商近日公開批評DJI，指其DJI GO 4 Android版本應用程式行為可疑，甚至可繞過Google審查，或涉及侵犯用戶私隱的疑慮。

無人機製造商大疆（DJI）早前被美國內政部發出禁令，當局基於數據安全風險考慮，棄用及停止繼續購買DJI無人機。近日有網絡安全廠商更公開批評DJI，指其DJI GO 4 Android版本應用程式行為可疑，甚至可繞過Google審查，或涉及侵犯用戶私隱的疑慮。

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據iThome報道指，法國網絡安全公司Synacktiv本月公布，對DJI應用程式DJI GO 4.1及4.3版本的分析，揭露兩項疑似漏洞的行為。該網絡安全公司發現，DJI採用類似惡意程式的反分析手法，如代碼混淆（Obfuscation）、程式及動態加密等方式，在Android系統上收集無人機活動數據。並有機會存取手機多種資料，如聯絡人、咪高峰、相機、GPS定位、變更網路連線等，或取得用戶手機的幾乎完整的控制權。

同時研究人員發現，DJI GO 4並不會在使用者關閉程式後完全關閉，而是暗中重啟名為Telemetry的服務並在背景執行，並發出網路呼叫。而且DJI能繞過Google審查，更新用戶手機內的程式，或涉嫌違反Google的服務條款。惟研究人員強調，目前iOS版本的DJI Go程式，未有發現同類問題。

DJI其後解釋，自動更新手機程式是安全措施，為了阻止用家擅自改裝，衝破無人機原廠設定的飛行高度等限制而誤墜法網。而DJI GO關閉後繼續背景運作一事，他們僅表示會再研究問題。Google則回應指，會檢視該報告。

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責任編輯：曾曉汶

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