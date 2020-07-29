【趣話財經】3個月三次傳合併　中信證券同中信建投米已成炊？

今日內地股市難得炒上，其中中資券商股貢獻不少，大家尋找上升的新聞，發現原來又係舊聞？

今年4月中信證券 （06030） 傳與中信建投合併，7月初又傳，兩次都被兩間公司澄清，今日又有心水清的投資者，發現兩間券商近期披露的公司章程修訂等相關事項，兩者部分修訂地方相同，例如中信建投公司章程以下兩條修訂都在中信證券修訂中找到：

總則第8條，「根據《中國共產黨章程》及《公司法》有關規定，公司設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。」

第四章 「黨的組織」，第54條，「公司設立中國共產黨中信建投證券股份有限公司委員會（以下簡稱「黨委」）。黨委設書記 1 名，副書記 1-2 名，其他公司黨委成員若干名。

有網民話傳聞只係「讓大戶先走」，亦有網民認為空穴來風，無理由假野傳三次。

唔知大家又點睇呢？

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