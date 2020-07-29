【新冠疫苗】俄羅斯冀8月10日前推疫苗 爭取全球第一

▲ 【新冠疫苗】俄羅斯冀8月10日前推出疫苗 爭取全球第一

新型冠狀病毒疫苗再有好消息，俄羅斯研發的新冠疫苗進度良好，正爭取於8月通過審批，推出使用。俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫形容，消息仿如蘇聯1957年發射首枚人造衛生史普尼克1號（Sputnik 1）。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，有俄羅斯官員透露，俄羅斯傳染病研究院Gamaleya Institute研發的新冠病毒疫苗，或能於8月10日或之前通過審批，讓公眾使用，醫護人員將獲優先分配。

俄羅斯主權基金RDIF有份資助研發， RDIF行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）表示，消息是「史普尼克時刻（Sputnik moment）」，他稱當時美國人對史普尼克1號的成功感震驚，今次在疫苗上亦一樣，俄羅斯將首先研究成功。

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德米特理耶夫並稱，俄羅斯的科學家關注的不是成為世界第1，而是保護人民。

不過，CNN報道亦特別指出，俄方未能提供科學數據，確認疫苗效用及安全性，加上克里姆林宮一直致力將俄羅斯塑造為世界級科研力量，巨大政治壓力下，俄方講法疑點重重，外界擔心相關測試不完整。

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事實上，全球多項研究中的疫苗都已進入第3階段測試，但俄方的疫苗按計劃要到8月3日才完成第2階段測試。第3階段測試會與醫護人員的疫苗接種同步進行。

俄羅斯科學家稱，研究進度快，是因為只需改良原有疫苗，並稱相關數據正在整合，8月初會對外發放。

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責任編輯：文青青

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