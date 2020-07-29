【控告蘋果】AirPods再遇訴訟　涉侵磁吸式收納充電專利

▲ 據科技網站Appleinsider最新報道，美國公司GUI Global Products日前於德州南區地方法院起訴蘋果，指蘋果AirPods侵犯了旗下品牌Gwee的四項知識產權。

蘋果（Apple）的無線耳機AirPods今月內面臨多宗專利訴訟，據科技網站Appleinsider最新報道，美國公司GUI Global Products日前於德州南區地方法院起訴蘋果，指蘋果AirPods侵犯了旗下品牌Gwee的四項知識產權。

報道指，蘋果的AirPods、AirPods Pro、Powerbeats Pro產品都採用了與Gwee的知識產權描述中相似的功能。相關專利描述包括備有開關的磁力電子裝置系統，以及如何通過磁鐵來控制無線耳機的收納及充電等。

訴訟中提到，當打開及關閉蘋果的無線耳機充電盒蓋時，控制訊號能啟動及關閉耳機，是模仿了Gwee專利中的描述。至於該法院會否支持Gwee的知識產權及索賠，則有待蘋果提供技術解釋。

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事實上，日前有美國專門生產耳機配件公司Koss亦起訴蘋果，指AirPods、AirPods Pro及無線Beats by Dre耳機產品涉侵其四項專利；以及另有耳機製造商Pinn在美國加州中區地方法院起訴，其AirPods侵犯多項專利包括：操作、充電、智能手機的使用，以及如何連接主機設備等。

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責任編輯：張寶燕