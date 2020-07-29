【美國疫情】紐約音樂會違社交距離令 高盛CEO也有份

美國的新冠肺炎疫情持續，近435萬人確診，近15萬人死亡。美國多州實施強制戴口罩、社交距離等措施。但紐約南安普敦有人趁周末舉辦戶外音樂會，大批人聚會涉嫌違反社交距離令，高盛行政總裁更擔任DJ。紐約州長科莫表示震驚，更指會徹查是否有人違反防疫措施。

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紐約的南安普敦(Southampton)於上周六（25日）舉行名為「Safe & Sound」的戶外慈善音樂會，主辦方聲稱這為全美國巡迴演唱會的首場活動，會場可容納約600輛車。

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）以D-Sol的名義擔任音樂會DJ約1小時，美國電音組合The Chainsmokers則擔任表演嘉賓。

根據主辦方網站上的描述，他們會在各大城市的大型停車場等戶外場地，為參加者提供區域停泊車輛，然後在戶外欣賞音樂表演，同時更會為參加者供應食物和飲品。

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）於社交媒體Twitter批評音樂會：「有影片顯示，上周六在南安普敦舉行的音樂會出現違反社交距離措施的行為，我感到震驚。」

科莫其後表示，衛生部門將會對這場慈善音樂會進行調查，了解是否有人違反政府的社交距離要求。至於主辦方就發聲明，指出他們曾與衛生部門協調，確保音樂會按照美國疾控中心（CDC）的指引舉行。

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責任編輯:何穎兒

▲ 美國紐約有人無視疫情舉辦戶外音樂會，大批人聚會涉嫌違反社交距離令，高盛行政總裁更擔任DJ。