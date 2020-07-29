澳門6月酒店及公寓入住率跌至11.8%　住客按年跌近9成

▲ 澳門6月酒店入住率僅11.8%，酒店及公寓住客按年較少88%至13.4萬人次。

澳門統計暨普查局公布，6月有對外營業的酒店及公寓共109間，可提供客房數目較去年同月減少10.6%至3.5萬間。客房平均入住率為11.8%，按月收窄0.5個百分點，按年跌77.6個百分點。上半年酒店及公寓的客房平均入住率為27.2%，按年減少63.9個百分點；住客亦減少73.5%至183萬人次。



6月五星級酒店的客房平均入住率按年下滑84.7個百分點至5.8%。

另外，上月酒店及公寓住客較5月回升，有13.4萬人次，按年減少88%；5月住客為11.5萬人次。其中，內地及香港住客分別為6.7萬人次和1.1萬人次，跌幅均超過九成。受部份酒店向居民推出住宿優惠所帶動，澳門本地住客則為5.3萬人次，上升4.2%。住客平均留宿1.7晚，較去年同期增加0.3晚。



澳門入境檢疫措施仍維持的情況下，6月份沒有來澳門的參團旅客，而居民使用旅行社服務外出有200人次。上半年參團旅客共25.3萬人次，按年下跌94.9%，使用旅行社服務外出的居民亦減少90.1%至8.8萬人次。

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