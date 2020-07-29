【新冠疫苖】Moderna疫苗再傳捷報！ 動物測試成功誘發免疫反應

新冠肺炎疫情全球大流行，多國藥廠爭相研發新冠肺炎疫苗，Moderna（美：MRNA）疫苗連日有好消息。Moderna周二（28日）證實，在恆河猴身上進行新冠肺炎疫苗實驗已成功誘發免疫反應，可預防感染新冠病毒，降低病毒在猴子鼻腔和肺部複製。

美國傳染病專家對Moderna疫苗進度樂觀，Moderna在《新英倫醫學雜誌》（NEJM）發表報告稱，將24隻恆河獼猴分為3組，每組分別注射10微克、100微克劑量的疫苗，以及不注射疫苗。

結果發現，兩組打了疫苗的猴子，體內都產生高濃度的中和抗體。兩款劑量不同的疫苗均可有效防止病毒在肺炎複製和引發肺炎，較大劑量的更可防止病毒在鼻腔複製。動物體內的抗體濃度，一般高於人類痊癒後，體內所含抗體濃度。

本周一（27日）Moderna展開人體試驗最後階段，招募了3萬名志願者進行試驗，若測試結果傳出正面消息，有望於年底前獲廣泛應用。

另一款受熱捧的牛津大學疫苗，月前在類似的動物實驗中，未見正面成效。猴子接種疫苗後，雖然免疫系統增強、28天內產生抗體，但未能消除猴子體內病毒。專家指出，該些猴子的鼻液病毒量與沒有接種疫苗的猴子相若，意味疫苗未能阻止病毒傳播。

Moderna至今已獲美國政府近10億美元的資金，股價亦被炒起，周二（28日）收盤漲1.98%，報81.49美元。

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