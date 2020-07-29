【網民熱話】禁堂食下遍地開餐 網友呼籲：唔好再影人喺街食飯 ！

2月時香港人要瞓街通宵排隊搶買口罩，今日要捧住盒飯周街食飯！禁堂食令今日生效，午飯係邊度開餐成為城中熱話，要返工一眾打工仔食飯只能外賣，有公司就買返公司食。但不是人人有公司坐定定，例如清潔工、地盤工人、Sales等只能在街上或公園或天橋底食飯，在攝氐30多度高溫下，手捧飯盒係街食飯當然不好受，更慘係碰上今日中午落大雨，要避住雨食飯，隨時天公「送湯」，真的非常狠狽。

網上有不少人將街上開餐的慘況拍下並放上網，形容為「遍地開餐」，立即引來爭議。有網民認為在街開餐是很無奈的選擇，還要給拍下，尊嚴頓失，其中包括影星鄭中基，他在「面書」帖文指：「並唔係每個人都可以有個空間靜靜哋食飯。懇請大家係街見到人食飯嘅話，就俾啲空間，唔好影相甚至Po上網。人人嘅尊嚴都應該受到尊重。」但亦有網民認為要讓政府知道巿民的苦況。

網民點睇：

「落雨食飯慘⋯⋯ 好熱食飯慘⋯⋯ 好熱落雨食飯慘⋯⋯ 食飯都係新聞⋯」

「就係政府嘅失敗政策令到好多工友要在街吃飯。政府無尊重市民才出現咁嘅景況。市民影嘅目的係要記錄呢個荒誕事實，並唔係要針對工友。」

「並唔係每個人都可以有個空間靜靜哋食飯。懇請大家係街見到人食飯嘅話，就俾啲空間，唔好影相甚至Po上網。人人嘅尊嚴都應該受到尊重。」

「吾放上綱，正苦又話吾影響大眾，放上綱又怕影響香港辛勞市民，點解吾封關。」

「佢哋坐係冷氣房梗係唔知市民感受。」

「周街都見到啲老人家同埋好多外出工作者曬住食飯...真係好心酸。」

「好X簡單，你哋試下食食下反，不停有行人對住你哋影相，你們會點諗？」

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