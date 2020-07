【港股追蹤】龍頭股破頂　呢個行業會大爆發？

內地第二季國內生產總值(GDP)錄得3.2%的正增長,惟總結上半年,GDP仍然錄得負增長。相信在疫情暫時受控下,中央會加快經濟復甦步伐,加大和加快固定資產投資勢在必行,相關行業可望受惠。例如建築必不可缺的水泥鋼鐵等資源,行業股份近月持續轉強。龍頭股中國建材(03323)近日更有好消息支持,股價走強,今日更破頂收市,收報10.94元,升5.8%。

集團上周五(24日)發公告,指會與附屬公司,在上證交易所上市的天山水泥簽訂合作意向,建議出售公司若干水泥業務資產,以推動解決附屬之間的同業競爭,代價擬定為天山水泥發行新股或新股加現金。完成後,預期公司將保持作為天山水泥控股股東地位。消息令股份本周連升3個交易日,累計升幅達到20%,走勢強勁。

花旗最新報告,亦唱好中國建材前景,該行指,是次公布意味中國建材開始自2017年合併以來令市場期待已久的資產重組。重組完成後,天山水泥將成為中國最大的上市水泥平台。該行又認為,天山水泥的估值溢價,對中國建材未來6至12個月股價有正面作用,故給予股份買入評級,目標價9.7元。

股份近期雖然累積一定升幅,惟現價市盈率仍未足8倍,估值未算太貴,在重組概念下,加上美銀和瑞信等大行,早前也表明水泥價格已經見底,技術上也衝破了3月及5月份的前浪頂,估計股價守得穩10.5元的話,有望挑戰11.5元甚至更高水平。

