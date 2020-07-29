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【港股追蹤】龍頭股破頂　呢個行業會大爆發？

股樓投資 16:31 2020/07/29

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內地第二季國內生產總值（GDP）錄得3.2%的正增長，惟總結上半年，GDP仍然錄得負增長。相信在疫情暫時受控下，中央會加快經濟復甦步伐，加大和加快固定資產投資勢在必行，相關行業可望受惠。例如建築必不可缺的水泥鋼鐵等資源，行業股份近月持續轉強。龍頭股中國建材（03323）近日更有好消息支持，股價走強，今日更破頂收市，收報10.94元，升5.8%。

集團上周五（24日）發公告，指會與附屬公司，在上證交易所上市的天山水泥簽訂合作意向，建議出售公司若干水泥業務資產，以推動解決附屬之間的同業競爭，代價擬定為天山水泥發行新股或新股加現金。完成後，預期公司將保持作為天山水泥控股股東地位。消息令股份本周連升3個交易日，累計升幅達到20%，走勢強勁。

花旗最新報告，亦唱好中國建材前景，該行指，是次公布意味中國建材開始自2017年合併以來令市場期待已久的資產重組。重組完成後，天山水泥將成為中國最大的上市水泥平台。該行又認為，天山水泥的估值溢價，對中國建材未來6至12個月股價有正面作用，故給予股份買入評級，目標價9.7元。

股份近期雖然累積一定升幅，惟現價市盈率仍未足8倍，估值未算太貴，在重組概念下，加上美銀和瑞信等大行，早前也表明水泥價格已經見底，技術上也衝破了3月及5月份的前浪頂，估計股價守得穩10.5元的話，有望挑戰11.5元甚至更高水平。

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撰文 : 古植平

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