  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (三) 16:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【減價筍盤】新限聚令前趕沽貨　即晚減逾百萬　代理：筍到有啲驚

股樓投資 15:46 2020/07/29

分享：

疫情肆虐，本地確診宗數連日破百，政府因此收緊限聚令，由原先四人，縮減至兩人，周三（7月29日）實施。多家地產代理行預計，睇樓客大減，成交進一步減少。此外，個別投資者睇淡樓市前景，趕於新限聚令生效前沽貨，更不惜劈價過百萬，就連代理都話抵！

香港置業麥紫軒說，美孚新邨8期百老滙街120號中層A室，實用面積674平方呎，原叫價980萬元，放盤超過半年，昨晚深夜劈價130萬元，終以850萬元易手，減幅約13.3%，實用呎價12,611元，比市價低約15%。

值得留意的是，單位目前有租客，不能睇樓，只能看數張由租客提供的照片，惟無阻買家入市的決心。更重要的是，原業主擔心新限聚令實施後，市況變得更差，不惜劈價過百萬。代理笑言：「成交價筍到有啲驚。」事實上，上述單位銀行估價約918萬元，換言之，是次做價比銀行估價低68萬元。

代理續說，第8期相對較新，鄰近曼克頓山，成交呎價一般1.4萬元以上，翻查上月買賣紀錄，第8期共錄3宗成交，以面積相若的單位比較，上月成交價高見972萬元，實用呎價14,507元。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤
2020/07/27
【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
2020/07/27
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【區區有筍盤】400萬有找　上車客疫市尋「抵」
2020/07/28
【區區有筍盤】400萬有找　上車客疫市尋「抵」
【蝕讓走人】外籍業主怯了　疫市蝕住沽
2020/07/28
【蝕讓走人】外籍業主怯了　疫市蝕住沽
【全城勁劈】低市價沽貨潮再現　代理：無咁多筍盤執
2020/07/28
【全城勁劈】低市價沽貨潮再現　代理：無咁多筍盤執
二手市場 限聚令 美孚新邨

上一篇文章

室外口罩令今實施 煙民為食口煙各有破解方法

下一篇文章

【趣話財經】3個月三次傳合併　中信證券同中信建投米已成炊？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步
【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半