【減價筍盤】新限聚令前趕沽貨　即晚減逾百萬　代理：筍到有啲驚

疫情肆虐，本地確診宗數連日破百，政府因此收緊限聚令，由原先四人，縮減至兩人，周三（7月29日）實施。多家地產代理行預計，睇樓客大減，成交進一步減少。此外，個別投資者睇淡樓市前景，趕於新限聚令生效前沽貨，更不惜劈價過百萬，就連代理都話抵！

香港置業麥紫軒說，美孚新邨8期百老滙街120號中層A室，實用面積674平方呎，原叫價980萬元，放盤超過半年，昨晚深夜劈價130萬元，終以850萬元易手，減幅約13.3%，實用呎價12,611元，比市價低約15%。

值得留意的是，單位目前有租客，不能睇樓，只能看數張由租客提供的照片，惟無阻買家入市的決心。更重要的是，原業主擔心新限聚令實施後，市況變得更差，不惜劈價過百萬。代理笑言：「成交價筍到有啲驚。」事實上，上述單位銀行估價約918萬元，換言之，是次做價比銀行估價低68萬元。

代理續說，第8期相對較新，鄰近曼克頓山，成交呎價一般1.4萬元以上，翻查上月買賣紀錄，第8期共錄3宗成交，以面積相若的單位比較，上月成交價高見972萬元，實用呎價14,507元。

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