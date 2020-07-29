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【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？

即市財經 15:04 2020/07/29

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泰格醫藥第二日招股，超額認購81倍，公司為臨床研發服務提供商，港股同業包括藥明康德、藥明生物等。

泰格醫藥IPO （新上市編號：03347） （深：300347）招股踏入第二日，暫錄481億元孖展，超額認購近81倍。事實上，泰格泰格醫藥自去年初以來在A股市場已受熱捧，展開強勁升勢，在A股近1年股價升幅達1倍，泰格醫藥最新市值達815億人民幣（約900億港元）。

泰格醫藥為內地生物製藥研發服務提供商，亦即CRO（Contract Research Organization，合同研發機構），提供的服務包括臨床試驗技術服務、臨床試驗相關服務及實驗室服務，涵蓋藥物和醫療器械的臨床前研究至上市後研究。

為藥明生物同業

泰格醫藥2017至2019年收入分別為16.8億、23億、28億元（人民幣，下同），按年增長37%、22%。單計2019年，臨床試驗技術服務收入錄得13.5億元，佔總收入48%，臨床試驗相關服務及實驗室服務收入則錄得14.6億元，佔收入52%。集團2019年毛利率為46.1%，純利按年增長46%至8.4億元。

所謂CRO，是指承接藥廠外判服務的機構，因無需承擔新藥研發失敗風險，加上中國近年湧現眾多生物科技公司，研發投入逐年加大，而令CRO公司受惠。

在港股市場上，也已有數家CRO公司上市，包括藥明康德 （02359） 、藥明生物 （02269） 、維亞生物 （01873） ，三隻股份自疫情爆發以來股價急漲，近3個月已分別累漲42%、30%、96%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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