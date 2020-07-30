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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】街跑戴甚麼口罩好？實測兩款話你知！

名人薈萃 08:32 2020/07/30

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昨日（7月29日）起出街需要強制戴口罩，跑步亦不能豁免，不少跑友都感到很苦惱，因為大家都不習慣戴口罩跑。戴上普通外科口罩跑，就會感到侷促很辛苦，跑步速度自然比平常慢，耐力大不如前，再加上眼鏡鏡片很容易一片迷朦，口罩也會因出汗而濕透，口罩功能盡失，真不知如何是好！

小弟在措施公佈當天，隨即走去工作地點附近幾間大型體育用品店，看看有甚麼跑步口罩選擇？結果只能撲個空，不是沒有入貨，就是已經斷碼，想親身試戴做個「賽後報告」都有點困難。後來經朋友介紹，到旺角家樂坊一間樓上大型運動舖望望，果然有收穫。該店店長表示，單是星期二，就賣了數十個運動口罩，未來一個月會引入更多不同款式，包括著名西班牙品牌BUFF運動濾芯口罩，以及銀離子運動口罩，可見運動口罩需求甚大，大家有興趣不妨多加留意。

最近陸續收到跑友提供適合跑步口罩的資料，在此先與大家分享一下，不過由於大部分運動口罩只是使用抗菌物料，未能過濾病毒，小弟建議宜在跑步前後戴上平時使用的外科口罩，做足保障方為上策。外科口罩可先放在保鮮密實袋或口罩夾內，然後再放在腰包才去跑，這樣就不怕汗水沾濕。

知名羽毛球品牌YONEX這款口罩最近可在大型運動連鎖店買到，價格約八十元一個。該品牌表示採用冰涼技術、抗菌及較易呼吸設計，可以機洗同時有幾款顔色選擇，穿上去跑街感覺應該不錯。

至於歐盟製造的OTSO Think Sport口罩看似與一般布口罩無異，但事實是它有三層結構，包括具過濾細菌及微生物的棉花層、具防水及微過濾功能，亦是現今口罩常用的聚丙烯層，以及聚酯層，可重覆清洗及使用，一個約120元。

本地品牌National Sports 運動型立體口罩，同樣具有三層，面層用了專業運動防水透氣布料，有效阻擋空氣飛沫，內層採用活性碳布吸收佩戴者的濕氣，中層可放入濾芯或外科口罩，可清洗重覆使用，一個大約60元。濾芯在家具用品店有售，約20元一包。

若想口罩耐用些及戴得舒適些，可以考慮使用這類簡單的口罩支架，在支架上扣上運動或外科口罩即可，雖然跑完或會在面上留印，但可減少汗水沾濕口罩的情況，呼吸亦能較為暢順。然而這優點亦是缺點， 因這令口罩沒有那麼貼面，保護性自然減少了。這類口罩支架價格相宜，大約10至20元一個，在灣仔、旺角或深水埗一帶的路邊攤有售。

（網站截圖）

至於希望追求專業訓練的跑友，不妨考慮美國製造的Vent活性碳空氣過濾訓練口罩，它具有經美國Nielson實驗室認證的三層空氣過濾功能，能過濾0.1微米的微粒，可以更換濾芯使用，口罩連十片濾芯大約四百多元左右。這訓練口罩較其他口罩強大，在於能夠提供不同程度的呼吸阻力模式，從而訓練如何在跑步中吸取更多氧氣，減少疲勞增加耐力。

在昨日實施戶外口罩令的第一天，小弟立刻嘗試使用National Sports及 OTSO Think Sport兩款口罩，配以口罩架，於清晨五、六點在青山公路跑步，以「六分披」的配速（每6分鐘1公里），每款口罩各戴5公里。

可能是強制戶外要戴口罩的關係，道路上的晨運客及跑友明顯比平時少，我先戴上National Sports口罩跑，初時覺得幾舒服，呼吸沒明顯困難，但由於本人本身較多汗，跑了三公里後發現口罩開始濕透，重量增加令口罩有少許移位跡象，建議適合較少汗及跑較短距離的跑友。

後五公里用上OTSO Think Sport，口罩三層結構較厚，雖然戴上後跑得較辛苦，但口罩在跑完五公里後仍然清爽，沒有移位，保障性能較強，多汗及多長課的跑友可以考慮這一款。

無論佩戴甚麼口罩跑步，所花費的力氣一定會比沒有戴口罩多，建議大家要逐步適應，先慢後快。有專家就形容戴口罩做運動，與高原訓練相似，因為可以呼吸的氧氣少了，增加心肺及肌肉的負荷，因此應該降低訓練量，以免誘發心血管或其他疾病。

戴口罩跑步頭幾天，或者可以先進行輕鬆跑的短課（雖然初戴口罩跑應該一點都不輕鬆），適應過後才逐步加操；配速跑或速度跑等高強度訓練，或者可以考慮待疫情稍為紓緩，沒有戶外口罩令或運動場重開時才多加訓練吧！

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw、編輯：邊婕

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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