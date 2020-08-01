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【藝媽媽日誌@iM網欄】旅行腦筋急轉彎 「家居露營」咩玩法？

名人薈萃 10:31 2020/08/01

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疫情又再次升溫，本來預計要staycation 的計劃也泡湯。但想想一眾前線醫護為我們奮勇作戰中，我們還是乖乖待在家中吧。

但說好的旅行呢？面對小孩尚未懂性，雖然已向他們解釋，現時因疫情嚴重所以要延遲不是取消，但畢竟是小孩子，失望難免。這時侯又是爸媽腦筋急轉彎時間！要stayhome, 就來個stay home camping 吧！

小藝人在籠底找回少女時代的露營用品，懷緬過去一下，就向著滿心期待的孩子說！let’s go camping !

為求完美，我們除了起了營，還拿出露營常用的小枱和椅子！最後，換上一身山系服飾，開始露營嘞！

小藝人home camping 貼士：

-不是每人都有露營用品，但也不用刻意購買（始終經濟不景氣），可以利用創意想像力，野餐遮光罩、碌架床上層吊塊布、用兩張櫈中間放一張薄被等等，只要「有瓦遮頭」，都可以同小朋友一起想像為露營！

-如果小朋友年紀較大，可以一起弄一些野餐輕食！

-可以手工製作一些如camp fire 或樹木等。利用home camping 時間教導小孩一些大自然或野外知識！

希望疫情快點減退，大家能感受真實的大自然！

作者_小藝人簡介：

兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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撰文 : 小藝人、編輯：邊婕

欄名 : 藝媽媽日誌

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