【情緒有得傾@iM網欄】半人口被情緒問題影響 香港人仲有冇方法自救？

新型冠狀病毒疫情肆虐之下，上班族選擇或被迫留家抗疫，令不少家庭面對前所未有的壓力。家庭成員相處的時間多了，就容易互看不順眼，小則對其他人的一舉一動加入個人意見，又或就抗疫的方法未能達成共識，磨擦很難避免。據香港婦女中心協會的婦女求助熱線資料統計，單是2020年1月至3月家暴相關求助，是去年同期的一倍有多。最近更有一名年僅17歲的女兒因家庭糾紛香港人起爭執，用剪刀襲擊母親而被拘捕。

上月中，連前律政司司長黃仁龍也走出來談精神健康。他說道2010至2013的香港精神健康調查報告顯示，一般精神病的患病人數超過100萬人，亦即是說在香港每七個人，就有一個人受到這些情緒病的困擾。如果一個人有精神情健康問題， 會令到三個家人受影響，推演下去，香港就有400萬人被有關情緒的問題困擾！

聽起來有點恐怖，但也不無其道理。試想誰人若有情緒問題，他的家人可以置身事外嗎？但仔細想一想，是不是對家人只有負面的影響呢？我認識一位在職母親，對自己和別人也十分有「要求」，丈夫為了避免衝突，施展渾身解數左閃右避，家中雖沒有大吵大鬧，但總是瀰漫著一種緊張氣氛。直至兒子踏入青春期，和父母的關係掉進谷底，剛巧女方在職場上又遇到極大挫折，以致她長時間處於焦慮狀態，不單肌肉緊張、脖子酸疼，睡眠質素相繼下滑。還先後兩次恐慌發作 (Panic Attack) 而要送院治理。

在這種情況下，丈夫和兒子要承受的壓力之大真是非同小可！但同時因為太太的精神健康出現嚴重問題，丈夫從一直被動的姿態突然變得主動。現在沒有了太太的主導，他不得不承擔家中事務的決策，更加開始主動介入兒子的生活，自己在家的領導角色不知不覺中提升了。兒子知道媽媽有情緒問題，也避免再刺激她，只好盡量收斂自己的脾氣。

從家庭系統學而言，因為媽媽的功能失調，為了讓這個家能持續運作，爸爸或兒子的功能便會自然增強，以取得平衡。表面上家中的戾氣消失了，大家在努力適應新常態。只可惜根本的關係並沒有被處理，其他症狀的衍生也是指日可待。事實上，當家庭中任何一員有情緒問題，家中各人也有自己所演的的角色，也不能逃避一起承擔後果。唯有開始明白自己的角色和責任，才可更坦然地面對自己和家人的情緒問題。

至於這些是不是香港獨有的現象？我想不是。



Family, friends anxious about anime director after Kyoto studio arson

作者_小明簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

更多情緒有得傾@小明的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！