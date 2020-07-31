【公關港故事@iM網欄】限聚禁堂食 疫情下的餐飲業重整

隨著政府進一步收緊限聚令，並全面禁止堂食，本來略見復甦苗頭的酒店業和餐飲業再次受到直接衝擊，基層市民、工友受到的也甚受影響。而在這個前所未有的情況下，各營業者唯有各出其謀。

早前禁止堂食晚市，一向轉數快的港人已經各出奇謀，除了各大小餐廳、酒店餐廳推出外賣優惠之外，更有有酒店一度推出「客房餐飲體驗」，讓顧客在晚上6時至晚上11時半在酒店房內用餐，在公共衛生的角度上亦有一定風險，故此受到不少輿論批評。

最近跟從事餐飲業顧問的朋友交流，就問到他們在疫情之下如何自處，特別是一些高檔的酒店餐飲業務。他就提到酒店餐飲的業務的食材成本高，加上完善的配套服務，本來毛利就不高，今次疫情下，反倒是一個轉型的機會，透過重整食物選擇，減少一些可變的成本，輕裝上來。

例如他就提到現時愈來愈多供應自助餐的餐廳皆會採用「半自助餐」的形式，讓客人點上固定的主菜，而不是將所有食物都放在大堂予客人享用，這樣其實也可以更有效控制相關成本。說起自助餐，近來就看到有酒店推出外賣自助餐服務，客人可以自行配搭適合個人口味的沙律，再在三款特選海鮮盒中任選其一，以及選擇主菜，雖然對我而言吸引力不大，但也不失為一個創意的回應。

儘管疫情嚴峻，兵臨城下，但舖位租金、售價都沒有大幅下滑，從事餐飲業顧問的朋友就解釋到是因為不少業主從沙士賤賣舖位吸取到教訓，情願讓單位掉空，又或者短期放租，都不願意低價售出舖位。而我也聽說愈來愈多餐飲公司採用中央廚房的形式，減少樓面供應、分店數目，甚至大牌轉細牌，以減輕門市的成本。

作者_張嘉晉簡介： 公共事務顧問，熱愛字遊，喜歡將所見所聞透過文字書寫出來，期望有天能走遍天下。

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