【山地悠遊人生@iM網欄】與世隔絕194天　中年B的海上飄流記

朋友B人到中年，在一間公司工作15年，決定辭職環遊世界， 原定2020年1月坐一艘古老的貨運帆船由德國出發，航行3個月到墨西哥下船，然後遊玩南美洲。

B乘坐的是一艘荷蘭縱帆船，名為AVONTUUR， 船齡100年，屬於一個名為Timbercoast的組織，為企業和消費者提供低碳排放、可持續的運輸選擇。有興趣的讀者可以在他們的網頁或臉書 Timbercoast關注他們。

AVONTUUR過去五年，每年都走差不多的航行路線，今年的路線分三段：

第一段，穿越大西洋，從德國 Elsfleth 出發到達加勒比海的聖路易斯，瑪麗·加蘭特（Marie Galante）

第二段，穿越加勒比海，從瑪麗·加蘭特（Marie Galante）到墨西哥韋拉克魯斯（Veracruz）

第三段，北大西洋， 由墨西哥到德國漢堡

船上有5個工作人員，船長、廚師、維修員和兩個水手，他們沒有工資， 但不用付費。同時也出售10個床舖，為沒有經驗的旅客提供航海體驗機會。B就是其中一個付款的旅客。不過全船15人，每人每天需在甲板上輪流工作四個小時。船1月出發， 航駛沒多久就遇上超級海上風暴，於2月在西班牙的Tenerife上岸一晚，當時只有意大利北部爆發了一次小規模的疫情。

船上沒有網絡，在大海中，只靠船長的衛星電話獲取信息。3月28日，船長在航行途中收到一條消息：「戲劇性時刻到了，現在的世界和你起航時的情況完全不一樣了。」

在海上飄流五週後，船駛入加勒比海的法屬安的列斯群島，當地的港口不讓他們下船，之後在洪都拉斯停靠了三個小時， 裝載貨物和補給品，然後被送往墨西哥，船員終於有網絡跟親友聯繫，但依然不能上岸。幸運的是，船上無人感染，可是所有船員共15人，不能換人，只有德國漢堡Hamburg港口接納他們，他們必須原船返航德國，於是只能橫跨6000多海里，穿過大西洋，他們又與外界「失聯」。試想想登上一艘不能下船的帆船，在海上飄流是甚麼感覺？

最倒霉應該是船長了，他原本只是負責第一段旅程，然後要飛去意大利接受一份私人遊艇船長的工作，結果新工沒了。有一位澳大利亞的大學教授也不能回去教課。所有船員都需要原船回到德國漢堡，然後自費回到自己的國家。

B說船上生活幾乎與世界脫節，病毒大流行就像是另一個銀河系發生的事。因為他們10個人睡在同一個船艙，不可能保持社交距離。除了不能上岸，船員們的生活方式蠻健康的，沒有煙酒，沒有大餐，加上炎熱的加勒比海天氣，幾乎每個人都瘦了，B 瘦了20公斤。最難受是不能洗澡和洗衣服，每隔數天，每人可以用幾公升水沖洗一下 。

經過194天，16700海里，船終於在7月24日安全到達德國！2021年Avontuur也有差不多的行程，有興趣坐帆船環遊或者想減肥的，機會來了。



作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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