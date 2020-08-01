【玄人‧峰語@iM網欄】「八運」舊帳清算 元運交替的混沌期

早前有關 「庚子魔咒」一文見刊後，收到拋磚引玉之效，不少朋友及讀者都問我，未踏入「九運」已如此糟糕，踏正 「九運」形勢是否更差？而這大時代有甚麼錦囊可平安過渡？首先，很多人會用今年的局面去解讀未來「九運」的形勢，但實情是，目前世道的混亂，是跟「交運」有著直接的關係，而非「九運」都會如此走下去。今年之所以如此多事，除了交運外，同時間幾個天文大象 (日蝕、月蝕、木、土、星王三星相會等)走在一起，地球磁場出現混亂，令本身混亂的形勢更形複雜而已。

事實上，每一個世運都有其好與壞的一面，只不過是當運的時間，世運上的正面事情會更加顯現，差的東西會潛藏，直至運過的時候，壞的東西會慢慢從潛藏中引發出來。目前世道正處於 「地運入九」及「天運交九」的過程中，大家很容易與「九運」的畫上等號，但實際情況是目前的差，是因為 「八運」漸過，之前其潛藏的負面因素慢慢呈現出來。

「八運」五行屬「土」，卦為 「艮」，如果有看過風水流年書籍都略知道「八運」是一個大財的世運，而過去十幾年時間，即使出現過2008金融海嘯，資產都升過不亦樂乎。但在這個歌舞昇平的盛勢背後，卻引伸出貧富懸殊、資源分配不公、生產力下降的問題，這也是我們所認知的 「M型社會」，但在 「八運」當道之時，這些負面問題會被人忽視。

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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但隨著「八運」的過去，之前的問題逐步浮現出來，以美國早前的社會動亂，表面上是警暴問題，但心水清的朋友會明白，這是長久以來貧富懸殊及種族問題帶來的怨恨爆發出來。當然，這只是一個冰山一角的例子，但我想帶出的核心思想是目前的世道之亂，不能全算上「九運」的帳，而部份是因為「八運」留下來的舊帳，是時候清算的結果。

雖然天運之「九紫離火」運未至，但之前已提過，火未燃而先感到其熱力，所以目前交運的有一半的影響力，已由 「九運」所主導了。「離火」的象徵主戰爭、改革、科技、文明，所以2017年 「地運」入九後，整個世界已充滿這些意象（如國與國之間的鬥爭、新經濟發展的模式、不同國家改革制度的要求…..等)，而時間愈近2024年，這些情況會更形明顯，世界會更亂。

當然，這個亂不會永無止境，當正式入「九運」之後，它的正面一面，會慢慢呈現出來，問題是，未來幾年一定不易過，可能大家沒有想過會發生的事，會一一呈現在眼前，而我們作為滄海中的一粟，根本無法去阻止世代巨輪的轉動。在這幾年的交運中，如何去安然過渡反而是切身的課題，至於如何去做，那就下回分解？