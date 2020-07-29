【新冠肺炎】妒忌傳染病專家福西較受歡迎　特朗普：無人鍾意我

美國的新冠肺炎疫情持續多個月，逼近345萬人確診，近15萬人死亡。美國總統特朗普應對疫情表現面臨抨擊，最新民調更指其民望下滑，特朗普周二（28日）表示，他不理解華府傳染病專家福西為何會較受民眾歡迎，甚至表示「無人鍾意我。」（Nobody likes me.）

特朗普（Donald Trump）周二於白宮疫情記者會表示，他與福西（Anthony Fauci）相處良好，同意福西的多數言論。特朗普表示福西擁有很高認可度，但他強調福西是與政府合作，政府大多數情況下都按照福西建議行事。特朗普質疑為何福西會較受認可，但自己的認可度卻不及福西。特朗普說：

「所以有些好奇，一個人為我們工作，並獲得高度評價，卻沒有人喜歡我。」（So it sort of is curious, a man works for us, and yet they’re highly thought of and nobody likes me.）

特朗普和福西關係一直緊張，兩人在抗疫一事上，常持不同立場，例如特朗普多次吹捧羥氯喹，但福西卻一直堅稱此藥未有足夠證明可治新冠肺炎；早前特朗普一直對帶口罩持謹慎態度，而福西則建議戴口罩。

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