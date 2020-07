【新冠肺炎】妒忌傳染病專家福西較受歡迎　特朗普：無人鍾意我

美國的新冠肺炎疫情持續多個月,逼近345萬人確診,近15萬人死亡。美國總統特朗普應對疫情表現面臨抨擊,最新民調更指其民望下滑,特朗普周二(28日)表示,他不理解華府傳染病專家福西為何會較受民眾歡迎,甚至表示「無人鍾意我。」(Nobody likes me.)

特朗普(Donald Trump)周二於白宮疫情記者會表示,他與福西(Anthony Fauci)相處良好,同意福西的多數言論。特朗普表示福西擁有很高認可度,但他強調福西是與政府合作,政府大多數情況下都按照福西建議行事。特朗普質疑為何福西會較受認可,但自己的認可度卻不及福西。特朗普說:

「所以有些好奇,一個人為我們工作,並獲得高度評價,卻沒有人喜歡我。」(So it sort of is curious, a man works for us, and yet they’re highly thought of and nobody likes me.)