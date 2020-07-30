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【涼風有信Vincent@iM網欄】美國大選「特登」之戰 關鍵在流年！

名人薈萃 09:01 2020/07/30

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各位讀者好！防疫生活過得怎樣了？日日困在屋企是否很悶呢？

祝願大家在張牙舞爪的疫情當中，都能保有平安。相信最近除了疫情之外，大家經常關注的新聞就是「中美角力亅。打開新聞，除了見到確診數字日日過百，最觸目驚心的，還是美國對中國的瘋狂出招。當連領事館都能封掉，大家不禁在想，究竟還有甚麼事，美國總統特朗普（Donald Trump）這個政治狂人做不出來？今年正值總統大選，他又能否成功連任？

純粹在術數角度分析，我個人確信民主黨的拜登（Joe Biden）是比較有優勢。

原因有兩個。

 

第一是命格。拜登擁有的命格官殺混雜，官運極強，是一個名副其實的政客。所謂財強適合從商，官強當然適合當官。

 

相反，特朗普的八字格局官星不強，滿局是「印」，純粹的「化土格」。不折不扣的一個地產大亨「後代」。因「印」代表老豆的錢，老豆白手興家很有錢，但印過多就會變成寵壞的小孩，更會把官星洩去。回看總統大選，選總統，當然是選官星比較強的一位。就如做生意般，都是看誰的財星較強誰便更有錢。有見及此，拜登一定睇高一線。

 

第二個原因是流年。

 

今年2020「庚子年亅，拜登屬丁火，八字有亥、丑，遇著子水就會合化成「亥子丑三會水」(即豬鼠牛三個生肖，遇上就會變成浩瀚大水) 。水主拜登的官，他的官運今年一定暴強。

反之特朗普今年就較濕滯。他屬己土，以午火為正印。子午相沖，流年的子水會沖走午火，令他「破印」。一般出現「破印」，其人會醜聞纏身，嚴重的會身敗名裂。再加上流年「庚金」是他的「傷官亅，如果地支午火被破，原局的「化土格」就會失去功效，天干的甲木正官，就會被庚金劈中，形成「傷官見官」格局。

 

命書曰：「傷官見官，為禍百端。亅 一見傷官見官，通常應了犯官非、入獄，甚至打仗時兵敗如山倒的局面。可見情況並不樂觀。

 

再看特朗普過去大運，十多年前曾行「庚子大運」，期間的確有出現他謀求跟銀行攤牌而申請破產保護的事，所以「破印」加「傷官見官」兩大敗局，今年絕對會重現在他身上。就憑這些跡象，我覺得特朗普今年敗選的機會頗高。

 

講開筆者，身邊有好多的德高望重的uncle及長輩，仍確信今年特朗普會贏，原因是：「佢係歷屆美國總統當中最演活大美國主義的人！」

 

不過筆者深信，無論你有多財雄勢大，最後都走不出命運的框框。人，最緊要心正，立功德，運自然會變好！好了，下期臨近七月節，跟大家談談「鬼節、爭秋奪暑亅的現象。祝大家繼續身體健康，風波中站得穩腳！

 

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊、編輯：邊婕

欄名 : 涼風有信Vincent

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