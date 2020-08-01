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【酒遍世界@iM網欄】釀酒方法各有不同 香檳以外氣泡酒選擇多

名人薈萃 11:32 2020/08/01

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上回提及到被消費者遺忘的法國蘇玳區，為了突破這款酒，調酒師設計出使用Sauternes 甜酒來製造新派的雞尾酒，帶出新一輪熱潮。另一邊廂，相對之下氣泡酒在亞洲市場上漸漸備受注目。而氣泡酒最為人所知的，非香檳莫屬。提一提大家，只在香檳區釀做的氣泡酒才能稱為「香檳」，在香檳區以外的法國氣泡酒名為 Crémant。而較為流行的生產區，包括義大利的普羅賽克 Prosecco， 西班牙的卡瓦 Cava 等等。釀酒的方法各有不同，因此價格也有差距。

在17世紀時，位於法國東北部的香檳區創造了釀氣泡酒最奢華的方式，過程可長達3年，被命名為「傳統法」 （Méthode Champenoise）。這種方式最為注目：葡萄酒需在瓶裡作第二次發酵，令到在過程中產生出的氣泡被鎖著。最花工序和時間的是把殘留物除去。這個步驟是用「轉瓶法 – Remuage」，每天用同一角度旋轉酒瓶，慢慢地將酵母及酒渣聚集到樽頸位裡。這時再用冷凍方式，將殘留物結成冰塊。當蓋子被打開時，冰塊便會隨之彈出。該時氣泡酒的殘留物已清除，留下清澈的氣泡酒。傳統法釀出的酒氣泡較細小，像一條直綫往上升。

在傳統法國餐裡，香檳或氣泡酒都被譽為餐前酒，用作開胃。其次便是用來作慶祝活動時飲用。在調酒師的世界裡，香檳及氣泡酒也常常使用在雞尾酒裡作為基礎。有一籃子可選擇的酒款，例如跟朋友在陽光下聊天時可以享用含羞草 Mimosa， 用香檳及新鮮橙汁調，適合夏日炎炎的一杯涼爽飲品。而晚餐後可以品嚐貝里尼Bellini， 由白桃泥和普羅賽克製成，外觀吸引，口感酸酸甜甜，有助消化。

相片拍攝：A Dose Of
 

作者_Apple Cheung簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung、編輯：邊婕

欄名 : 酒遍世界

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