【C家教路@iM網欄】美股強勢可持續 正減持港股舊經濟

美股已進入業績期，市場正關注公司業績以及美聯儲和國會最新一輪的疫情紓困計劃，令早前因中美關係變得繃緊的氣氛，暫時獲喘息空間。英特爾 (INTC) 的芯片生產推遲觸動了半導體行業，最有潛力受惠的台積電 (TSM) 連日升逾兩成，可見市場的風險胃納有提升，因此筆者認為這次回調未必需要看得太淡。

港股方面，本地疫情急劇惡化，每日新增確診個案一度升逾100宗，政府接二連三地收緊相關措施，令本地相關股票拖累恒指的表現，暫時只在25,000點以下游走。不過，周二（28日）有利好消息提振騰訊 (00700)，或可帶領新經濟股穩定港股短期的表現。

另一個很值得留意的熱門指摽是美元指數 ，由5月尾開始，美元指數一直下跌，更在今個月加速下滑，令美元相關的資產如黃金、白銀及Bitcoin等都出現急升的趨勢，可見全球第二大的貨幣歐羅都有因此而上升，離美元匯率近期高位1.2美元還有一段距離。美聯儲鴿派的姿態，以及國會再新一輪的抗疫紓困計劃，都很大機會令美元繼續貶值，筆者認為這樣短期內會對資金流入發展中國家有一定支持。

現在最影響股市的還是政策，尤其是中美關係，雙方的磨擦近年都帶動著股市走勢。領事館無疑印證了雙方關係變差，但最近中方仍有在買大豆，從大豆價格上可見上升趨勢持續。美國總統特朗普因疫情而選情失勢，定必會有所部署挽回形勢，未來日子不多不少都會繼續為股市帶來一定的波動性。

最後在投資部署方面，筆者早前看好的醫療相關板塊近日回調後不見反彈，無疑對近期加注的有點失望，不過仍對該板塊的中長綫發展有著憧憬。受著疫情的影響，筆者對科技、醫療及新經濟板塊的看法變得更有信心，因此近日都開始減持在投資組合中的舊經濟股，如消費板塊，這些股票這半年來都為C基金帶來不俗的升幅，不過未來希望把這些騰空出來的資金投放在上述提及的板塊上。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有台積電及騰訊的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

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作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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