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【清酒新世界@iM網欄】近代清酒．三 梅酒大吟釀古酒

名人薈萃 08:02 2020/08/01

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上兩篇跟大家聊了古時的事情，是時候說一說近代的事了。在戰國時代，即幕府後期到安土桃山時代（1493-1603年），相信有玩遊戲的人都知道，有一個遊戲的系列叫《三國無雙》，又有一個叫《戰國無雙》，三國是指中國歷史上三個國家並立的局面，那戰國就是說日本的，遊戲都出了，證明那個時代的確是比較亂世。這時候日本開始引入蒸餾技術，發源在九州，當時的蒸餾酒會被稱為芋酒或芋燒酎。這種偉大的技術是在1549年8月15日，由一名傳教士叫方濟·沙勿略（San Francis Xavier)傳入的，他把異國的葡萄酒當禮物送給當地的領主。由於當時因為打仗摧毁了很多寺廟，導致僧坊酒處於一個供不應求的狀態，但因為這樣令到更多人開發了自己的私人清酒釀製廠。

最近的專欄好像說太多關於歷史的東西了，為了補償，這次讓我介紹一款酒，好像我從來都沒有介紹過梅酒，這次來一個特別的，我最近引入了一個新產品，開頭看見感覺有點奇怪，後來自己試了，真的打開了我對梅酒的新世界，個人來說很少會吃甜的，但這個不一樣真的試過返尋味！

講起自己都開始流口水了......失禮了……這次要介紹的是高砂酒造的國士無雙梅酒大吟釀古酒，通常見到市面上的梅酒多數以清酒或燒酎作酒底製造的，但用清酒中的古酒作酒底釀製我還是第一次遇見。這枝梅酒用了熟成兩年的大吟釀來釀製的，古酒和燒酎同樣能夠提升梅的果香，還能把梅中的精華抽出來，但有一點不同的，是由於古酒是清酒底的，所以酒精濃度會比燒酎低。此外，這枝梅酒還有另外一個我很喜歡的特點，就是它竟然還有米香味，而且米香及梅味很平均。這枝梅酒在今年才決定全球限量釀製4000枝，所以也是賣完即止，尖沙咀K11 Musea裏的Sake Moment還有少量存貨，有興趣的朋友們歡迎到店舖購買或預購哦！

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong、編輯：邊婕

欄名 : 清酒新世界

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