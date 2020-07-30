【黑膠唱片的復興@iM網欄】對黑膠唱片重播有興趣？ 教你如何選擇理想的唱盤

對黑膠唱片重播產生興趣的朋友，第一步就是如何選擇一個理想的唱盤。由馬達帶動轉盤，唱針落在碟面滑動，針頭由螺旋軌跡引領唱臂走向內軸心。嚴格解說，唱盤應該是全機械性工作。機械組件選料和做工越精密，唱盤運作條件就會越理想。製造商就從馬達，轉盤，承托架，啤令，腳座設計用料盡作考量，不同設計慨念產品相繼在市場上出現。試從簡單闡述，讓大家從外觀，就能更易分辨出設計上分別。

直驅和帶動:

直驅馬達多隱藏於轉盤底部，帶動多旁路設置，一般由膠帶輔助Platter同步轉動。

軟硬承托

無論唱盤架，利用彈弓或懸掛，都可稱為軟盤設計。但承托唱片Platter用磁石或油或氣壓浮起與底部接觸，就不能說成軟盤了。相對而言硬盤一般所有部份也是牢固鎖緊。金工精密CNC車床，甚至把它外型造成整座龐然大物，音響發燒朋友謔稱鑽油台的設計。

直驅與帶動比較

因為帶動多為旁路設計，馬達轉動時產生振盪，所以有廠家就把馬達部份與整個唱盤架分離，杜絕這惱人缺點。直驅傳動部份設置Platter底部，轉軸亦較粗壯，而且緊扣Platter，抖動相對減少。沒有膠帶輔助轉動，令Platter慣性和膠帶張力出現不規則情況減少。

無論選擇直驅或帶動，轉軸精密完美接合，是關鍵所在。因為重播唱片時，唱片上小圓孔，就無縫地跟轉軸上的Spindle接觸。轉軸有虛位就會產生撞擊，太緊磨擦力又太大，所產生抖動就會傳回碟片。唱針直接接觸唱片拾訊，振動會同時被唱針感應，經聲音放大後，會悉放出300Hz以下低頻，令低音單元不停抖動，低頻表現就會大打折扣。

器材只不過是服務人的工具，現今要買一個有水準唱盤，選擇真的很多。唯一提示，你是否一位愛玩而且希望有多方體驗的人。市面有些唱盤設計，可以讓你獨立選擇安裝不同運行操作模式，不同尺寸唱臂。因為大部份主流唱臂設計就如一個圓規，他要設定一個軸距和有效超距才能妥協地工作。挑選唱盤時，考慮臂板能否鑽窿，唱盤寬度和深度尺寸 。是否能符合升級機動性，就要做做功課了。

下次跟大家分享唱臂。

作者＿三通Raymond簡介： 音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

更多黑膠唱片的復興@三通Raymond的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！