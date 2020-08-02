【宏觀術數@iM網欄】星盤回歸之日 生日的術數意義

因應著新冠肺炎疫情第三波爆發，限聚令延長至年底並收緊暫停堂食，甚至傳聞有「禁足令」的機會。下半年的慶祝活動恐怕會被逼取消。那麼，從術數的角度來看，這些紀念慶祝又是否有特別意義呢？

生日即公轉周期，影響未來一年運程。古今中外民眾都會在特別日子歡聚慶祝，中國人傳統就會在西曆和農曆的生日慶生。從循環周期來看，西曆的生日便是地球繞太陽公轉時，再跑到和出生時大約相同的軌道位置上。例如今年12月22日冬至日出生的人，到了明年同一天時，也大約便是日照最短的冬至日。由於亦因著歲差會產生些微差異，曆法家便定出每四年一閏，於2月29日增加一天作調節。

至於農曆（陰曆）則是月圓月缺約29-30 天的周期，每年陰曆12 個月加起來約為345 天，和實際西曆年365.2425天有差異，古人便每在19年加入7 個閏月作調整。因此我們每19年的農曆生日，很大機會和西曆生日為同一天。

上述兩個周期在術數中均有重要意義。星占學便以太陽每年在星盤回歸到出生日相同位置的一天，起出流年的星盤去預測未來一年的運勢，稱為太陽回歸法。同時也是以類似方式去計算月亮每個月的回歸去預測下個月的運程。其他的流年推運方式，也多數和日、月周期有密切關係。故此，當我們每年歡聚慶生時，也同時步入未來一年的新運程，實在值得重視。

▲ 生日慶祝恐怕暫成泡影

再宏觀的周期會以出生時的木星和土星去計算它們的「回歸」。木星（歲星）在黃道循環一周期約12年（11.86年），中國人用此基礎發展出「太歲」系統，成為十二生肖的基礎。例如今年屬鼠年，代表肖鼠的朋友木星循環一周回到差不多的相對位置（丑宮），我們慣常稱為本命年，由於流年木星重逢吉凶的力量加強，一般主多變動，可以是好也可以是壞。而土星的周期約28-30年，回歸影響著較長時間，試問人生又有多少個30年呢？

美國回歸星盤暗示不利美元匯價

人有人運，地有地運，重要的紀念日對一地也有類似意義。例如推算香港運程時，便不得不去考慮97年7月1日的回歸日星盤。而推算美國國運，一般都會使用1776年7月4日的立國星盤。

就如以美國今年為例，流年天星最差的組合木星、土星和冥王星會合，在7月4日回歸星盤中，直接沖擊原局水星，對通訊、網絡、運輸業、貨幣匯價及資金流通都有所不利。而另一個更值得注意的周期，便會是美國原星盤的冥王星會於2021年初開始和流年冥王星於丑宮重逢，為其立國以來244年來首次，對美國經濟很不有利的組合，特別對於原油、礦藏及訊息控制均會有重大改變。上一次類近會否的對沖相在1930年左右，正是經濟大衰退時代。明年美國經濟恐怕要比較審慎，特別是前述相關行業。

▲ 美國太陽回歸星圖

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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