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任志剛：美國將金融「武器化」打擊中國 制裁港人或機構無損港地位

名人薈萃 15:12 2020/07/29

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金管局前總裁、行會成員任志剛今早出席團結香港基金「團結卓爾論壇」時指，美國擁有龐大金融體系及美元作為主導國際貨幣，他形容美國「手上擁有強大武器」，日益惡化的中美關係下，美國將金融「武器化」以打擊中國。但美國揮霍國庫，濫用美元作為全球首要的儲備貨幣，負上12萬億美元的巨債，他認為：「美國如果貿然使用此強大武器，只會嚴重損害其自身利益。」

對於實施37年的聯繫滙率，他指穩固如昔。並提出鞏固香港國際金融中心地位的幾項策略，包括促進內地及外地的資通融；在疫情下應積極發展金融科技，以優化金融服務；促進人民幣國際化；以及在大灣區擔當金融發展的領導角色。

他又指未來數月美國將可能公布制裁香港個人或機構的名單，禁止在美國投資等，將會為這批人士帶來不便，但對香港國際金融中心的地位不會有影響 。

 

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撰文 : 高富健

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