【港股追蹤】呢隻藥股又創歷史新高　同系股份則高位配股　

環球今年在疫情下,能夠受惠的行業寥寥可數,醫藥股自然是最容易帶動業績的一群。藥明系兩隻股份市值夠大,一直備受投資者追捧,其中藥明生物(02269)今早發盈喜公告,股價高開後一度升超過7%,高見162元歷史高位,午後升勢稍為收窄,截至下午2時半,股價報155.1元,升3.4%。

公司公告指,預期截至6月底止上半年盈利按年增長58%以上,主要受惠集團迅速開展有效業務連續性計劃,降低新冠肺炎疫情對業務帶來的影響。集團又支持全球客戶加快疫情相關潛在療法的開發及生產,加上現有產能利用率提升,均對業績有支持。

摩根大通指,看好疫情下消費模式改變,對醫療領域發展有利,對健康醫療等股份給予「增持」評級,藥明生物更成為該行在醫藥行業的首選股份。

這邊廂藥明生物創新高,但同系的藥明康德(02359)今日就公布配售計劃,公司計劃配售逾6,820萬股新股,佔擴大後已發行H股總數22.22%,及已發行總股本之2.87%,配售價108元,較昨日(28日)收市價有5.2%折讓。股份今日開市後曾低見109元,但未見跌穿配股價,午後跌幅更大幅收窄,現時僅跌不足1%。

醫藥股今年當炒,藥明系兩隻股份更是資金主要目標,故該系股份就算不斷在高位配股,也未見對股價構成太大影響,現時藥明生物更發盈喜公告,令市場信心再所提升,短期股價或能繼續在高位企穩。

