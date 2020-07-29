【港股追蹤】呢隻藥股又創歷史新高　同系股份則高位配股　

環球今年在疫情下，能夠受惠的行業寥寥可數，醫藥股自然是最容易帶動業績的一群。藥明系兩隻股份市值夠大，一直備受投資者追捧，其中藥明生物（02269）今早發盈喜公告，股價高開後一度升超過7%，高見162元歷史高位，午後升勢稍為收窄，截至下午2時半，股價報155.1元，升3.4%。

公司公告指，預期截至6月底止上半年盈利按年增長58%以上，主要受惠集團迅速開展有效業務連續性計劃，降低新冠肺炎疫情對業務帶來的影響。集團又支持全球客戶加快疫情相關潛在療法的開發及生產，加上現有產能利用率提升，均對業績有支持。

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摩根大通指，看好疫情下消費模式改變，對醫療領域發展有利，對健康醫療等股份給予「增持」評級，藥明生物更成為該行在醫藥行業的首選股份。

這邊廂藥明生物創新高，但同系的藥明康德（02359）今日就公布配售計劃，公司計劃配售逾6,820萬股新股，佔擴大後已發行H股總數22.22%，及已發行總股本之2.87%，配售價108元，較昨日（28日）收市價有5.2%折讓。股份今日開市後曾低見109元，但未見跌穿配股價，午後跌幅更大幅收窄，現時僅跌不足1%。

醫藥股今年當炒，藥明系兩隻股份更是資金主要目標，故該系股份就算不斷在高位配股，也未見對股價構成太大影響，現時藥明生物更發盈喜公告，令市場信心再所提升，短期股價或能繼續在高位企穩。

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