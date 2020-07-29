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【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享）

環球政治 14:39 2020/07/29

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中國跟伊朗據報達成一份長達25年的全面合作協議，涉及經貿、能源和安全領域的合作，把中美角力範圍進一步擴大，由南海和台海蔓延至中東。然而，中東諸多產油國恐怕無法複製東盟和台灣經驗，受益於中美角力，反而陷於進退兩難。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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