【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 環球政治 14:39 2020/07/29 分享： 中國跟伊朗據報達成一份長達25年的全面合作協議，涉及經貿、能源和安全領域的合作，把中美角力範圍進一步擴大，由南海和台海蔓延至中東。然而，中東諸多產油國恐怕無法複製東盟和台灣經驗，受益於中美角力，反而陷於進退兩難。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 2020/07/28 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 2020/07/27 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 2020/07/27 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 2020/07/26 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 今日 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 2020/07/28 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 【美國大選】拜登提議瘋狂加稅 跟選民荷包為敵？ 2020/07/28 【美國大選】拜登提議瘋狂加稅 跟選民荷包為敵？ 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 2020/07/27 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 中美關係 外交 經濟 軍事 中國 石油 美國 伊朗 霍爾木茲海峽 波斯灣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入