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【禁堂食】POS供應商Eats365瞄準商機　拓網上外賣速遞服務

科技 15:00 2020/07/29

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初創企業Eats365早前就因應疫情，提出針對網上點餐的餐飲系統整合方案，為餐廳建立專屬網店，開拓網上商機。

食肆全日禁堂食的措施今日起生效，食店僅能提供外賣服務。主要為食肆提供餐飲管理一站式解決方案的初創企業Eats365，早前就因應疫情，提出針對網上點餐的餐飲系統整合方案，為餐廳建立專屬網店，開拓網上商機。

>>>【禁堂食】餐飲業：中式酒樓如同「等死」　行業失業率高達3成

>>>【全日禁堂食】外賣容器無立例規管　德國萊茵警告食外賣或會慢性中毒

Eats365的網上點餐平台方案，主要包括Eats365網上市集（Eats365 Marketplace）及專屬網店（Merchant Branded Web）。Eats365商務總監黃汝灝（Hayden）提到，網上點餐平台方案早於5月已推出市場，惟當時疫情較穩定，客戶查詢數量未算太多。當第三波疫情來臨，政府在月中推出晚市不準堂食的措施後，進駐平台的餐廳立刻增加至超過200間。

Hayden透露，不少食店客戶查詢時均提到，現時市面上的POS系統，不少都集中用於收單的電腦，沒有開拓外賣的部分。他們必須透過第三方程式，將訂單輸入到自己公司的POS系統，分單時總遇到困難。所以該企將外賣服務與POS系統整合，毋須另行輸入訂單，讓廚房出單。

Eats365商務總監黃汝灝（Hayden）提到，政府在月中推出晚市不準堂食的措施後，進駐平台的餐廳立刻增加至超過200間。（受訪者提供圖片）

Hayden提到，目前外賣網上市集所提供的第一階段服務，主要作外賣自取。相比其他外賣速遞平台，每張單會收取26%至40%的服務費，目前Eats365的服務費仍維持在5%。而8月初將會推行第二階段服務，開始與本地車隊Lalamove、CALL4VAN及Zeek等合作，提供外賣速遞服務。屆時運費將由餐廳與車隊自行安排，亦可以由餐廳自訂。

同時，Eats365提供餐廳專屬網店服務，網站設計全由該企負責，客戶只需利用POS直接運作網店及實體店。Hayden指，目前正積極處理客戶的網上付款系統，「我們需要為食店向支付服務供應商遞交文件、核對簽名的行政工作，基本需時一個月。現時僅解決到逾40間食店，還有逾150間還在等待中。」但由於現時情況嚴峻，為讓餐廳可繼續做生意，可提供其網上付款系統選項，簡單應對問題。

公司提供服務：

Eats365網上點餐平台

- 網上市集（Eats365 Marketplace）：

  • 連接Eats365的POS和顧客應用程式
  • 整合外賣服務與POS系統

- 專屬網店（Merchant Branded Web）：

  • 網站設計全由該企負責
  • 客戶只需利用POS直接運作網店及實體店
收費： 服務費維持在5%
旗下使用的餐廳數目： 逾200間
新服務或優惠： 將在8月加入車隊合作，提供外賣速遞服務。

資料來源：綜合Eats365資料提供

>>>【全日禁堂食】戶戶送首推早餐服務　料助餐廳增1成收入

記者：曾曉汶

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