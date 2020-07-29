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【保就業計劃】第6批名單涉11萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份

商業 14:22 2020/07/29

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保就業計劃今日(29日)公布第6批領取工資補貼僱主名單，涉及約11,600名僱主。（資料圖片）

保就業計劃今日(29日)公布第6批領取工資補貼僱主名單，涉及約11,600名僱主，發放工資補貼額超過47億元，承諾受薪僱員人數約20萬。當中不乏大企業，包括香港電訊、恒基兆業地產代理有限公司、DHL快遞、東海堂等。

香港電訊獲批2.68億元補貼，承諾受薪僱員人數11,465人。恒基兆業地產代理有限公司獲2,742萬元補貼，承諾受薪僱員人數1,009人。DHL快遞則獲2795萬元補貼，承諾受薪僱員1,095人。零售方面，東海堂獲批1,323萬元補貼，承諾受薪僱員人數610人。

【保就業計劃】第五批名單涉9千僱主　包括牛奶公司、屈臣氏

此外，「保就業」計劃秘書處將於本周內通知第7批約17,300名成功申請僱主，並於下周向他們發放約64億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約28.3萬。連同首六批已發放的工資補貼，七批工資補貼合共涉及約405億元，涵蓋接近13.8萬名僱主及承諾受薪僱員總人數超過175萬。

【保就業計劃】第四批僱主名單出爐　國泰航空獲發4.58億補貼

截至昨日（28日）為止，秘書處共收到229宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處及代理人正積極跟進個案，而政策創新與統籌辦事處成立的覆檢小組會檢視每一宗舉報個案的調查報告，在完成調查後會通知舉報人有關結果。

【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）

責任編輯：朱悅瀅

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