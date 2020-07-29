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【A股布局】上半年報露端倪　國家隊持有A股名單曝光

股樓投資 14:16 2020/07/29

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隨着國內A股公布上半年業績，上市公司亦披露了流通股東持股狀況，證金、匯金和社保基金為代表的國家隊，現身在多隻A股公司。

根據WIND數據，以目前已公布半年報的公司計，截至6月底，國家隊持有17家A股上市的公司。

其他文章：【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?

綜合持股較多為貴州茅台（滬：600519）、陸家嘴（滬：600663）、海康威視（深：002415）、海大集團（深：002311）、思源電氣（深：002028）和士蘭微（滬：600460）。當中3家機構合共持有市值逾300億元人民幣的茅台，海康威視持有市值約20億元人民幣旳股份。

其他文章：【港股追蹤】蒙牛由債主變股東　中國聖牧股價升一倍

至於在第二季新買入的A股，則有華菱星馬（滬：600375）。之前獲吉利汽車（00175）董事長李書福持有的吉利商用車集團入股，交易完成後，將持有華菱星馬15.24%，成為控股股東。

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撰文 : 高式古

吉利汽車（00175） 貴州茅台（滬：600519） 陸家嘴（滬：600663） 士蘭微（滬：600460） 華菱星馬（滬：600375） 思源電氣（深：002028） 海大集團（深：002311） 社保基金 A股

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