【A股布局】上半年報露端倪　國家隊持有A股名單曝光

隨着國內A股公布上半年業績，上市公司亦披露了流通股東持股狀況，證金、匯金和社保基金為代表的國家隊，現身在多隻A股公司。

根據WIND數據，以目前已公布半年報的公司計，截至6月底，國家隊持有17家A股上市的公司。

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綜合持股較多為貴州茅台（滬：600519）、陸家嘴（滬：600663）、海康威視（深：002415）、海大集團（深：002311）、思源電氣（深：002028）和士蘭微（滬：600460）。當中3家機構合共持有市值逾300億元人民幣的茅台，海康威視持有市值約20億元人民幣旳股份。

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至於在第二季新買入的A股，則有華菱星馬（滬：600375）。之前獲吉利汽車（00175）董事長李書福持有的吉利商用車集團入股，交易完成後，將持有華菱星馬15.24%，成為控股股東。

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