【華為風暴】標普料亞太科企因華為禁令 損失1900億收入

▲ 評級機構標普預計，美國加大對華為制裁，或影響亞太科技企業250億美元收入。

評級機構標普（S&P Global）指出，美國加大對華為限制，將影響亞太區內與華為有業務往來的其他科技公司，預計250億美元（約1,938億港元）收入面臨風險。

美國商務部今年5月進一步限制華為獲取利用美國技術製造的半導體產品，標普信貸分析師Clifford Kurz認為，使用美國技術或半導體設備的晶圓代工廠商或受主要衝擊，若沒有美國政府發出的牌照，這類企業將無法直接向華為提供服務。

標普預測，新限制措施將令晶圓代工廠商的15%至20%（接近70億美元）收入受到影響，例如台積電（台：2330）、中芯國際 （00981） 。

華為或轉向中低端產品

標普續指，華為受到制裁或令亞太科技公司營運發生劇變，但最終對收入及信貸評級影響將較為溫和，因市場對先進芯片組的需求將抵消台積電的華為訂單損失，而中國客戶轉向本地晶圓代工廠商將有利中芯國際。

標普又預期，美國新限制的另一個可能後果是華為用完核心零部件庫存後，有機會將產品焦點由高端轉向中低端，小米 （01810） 則可能在中國的智能手機及物聯網產品市場面臨更大競爭。

同時，中國政府可能會通過注資、補貼、稅務寬免、加快監管批准等方式，加大對受影響中國企業的財務、營運支持。

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