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【保就業計劃】第六批保就業僱主名單出爐　香港電訊獲逾2.6億元資助最多（附最新保就業名單excel檔案下載）

即市財經 15:59 2020/07/29

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政府累計發放405億工資補貼，已處理9成申請。

保就業計劃第6批領取工資補貼的僱主名單（excel檔案按此下載）出爐，涉及約1.16萬名僱主，發放工資補貼額超過47億元，承諾受薪僱員人數約20萬。第六批保就業名單顯示，香港電 （06823） 訊獲批2.68億元補貼，承諾受薪僱員人數11,465人；母公司電訊盈科 （00008） 亦獲批逾8100萬港元，成為保就業計劃下，獲補貼最多的企業。 

另外，港機工程獲1.65億元補貼，承諾受薪僱員人數6,053人；浸會醫院亦獲約6444萬元，承諾受薪僱員人數6,053人。

7批工資補貼累計涉約405億元

另外，「保就業」計劃秘書處將於本周內通知第7批約1.73萬名成功申請僱主，並於下周發放約64億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約28.3萬名。

連同首6批已發放的工資補貼，7批工資補貼合共涉及約405億元，涵蓋接近13.8萬名僱主及承諾受薪僱員總人數超過175萬。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的1.25萬名申請者，「保就業」計劃秘書處已完成處理近9成收到的僱主申請。

此外，秘書處將於下星期向第7批約3,900名合資格自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額2 960萬元。計及最新一批批核，7批合共約9.4萬名自僱人士會收到一筆過資助，涉及約7.5億元。

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香港電訊－SS（06823） 自僱 就業 保就業 補貼

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