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【豁免檢疫】飛行員工會不滿港檢疫安排　促聯邦快遞暫停在港業務

商業 14:46 2020/07/29

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法新社圖片

香港新一波新冠肺炎疫情持續擴散，本港有聲音批評豁免強制檢疫的安排帶來檢疫漏洞，然而，有外界持份者持不同看法。例如代表聯邦快遞公司(FedEx)飛行員的工會，則不滿員工遭受港府的強制檢疫安排，故呼籲公司暫停在香港的業務。

【英國旅遊】外電：英國擬取消對75國旅客入境隔離檢疫安排

路透社引述國際航空飛行員工會（ALPA）表示，較早前3名感染新冠肺炎的FedEx飛行員在沒有症狀下，需強制留港住院10天；另有幾名緊密接觸的飛行員也被迫送往隔離營。聯邦快遞ALPA總執行委員會主席Dave Chase表示，這些情況不僅給飛行員的安全和福祉帶來了無法接受的風險，而且還給飛行操作帶來了更大壓力和干擾，故呼籲公司暫停在香港的業務。

聯邦快遞則在一份聲明中表示，公司已與政府充分合作，為需要在港接受醫療或自我隔離的機組人員提供支援。

該聲明發布之際，香港今日起將收緊船員及機組人員檢測及檢疫安排，包括機組人員在抵達本港後，需再次接受進行病毒檢測，及必須按照規定，在酒店房間或家中進行自我隔離。不過，報道引述一位拒絕透露姓名的飛行員指，到達香港後，機組人員沒有得到明確的指示，在等待檢驗結果時有什麼可以做，或不能做什麼。

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責任編輯：蘇穎琪

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