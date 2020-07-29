【新冠肺炎】香港電訊推網上應診App「DrGo」　初期夥拍港怡醫院收費398元起

香港電訊（06823）宣布，推出創新健康科技平台「DrGo」，提供便捷的遙距醫療服務。DrGo是一個全新的一站式應用程式平台，將用戶與香港註冊醫生聯繫起來，醫生透過視像諮詢，提供諮詢服務及醫療建議，處方藥物將會送遞至用戶的指定地址。

DrGo將於8月3日推出市場。在服務初期，DrGo會夥拍港怡醫院提供諮詢服務。DrGo將繼續夥拍其他醫院、聯營診所及醫生擴大其醫生網絡。

用戶若需要求診，可以下載DrGo應用程式，完成登記後，便可預約當值醫生。諮詢服務將於預約時間並當醫生就緒時，透過應用程式上的視像連結進行。

DrGo一般會在四小時內送遞處方藥物、簽發醫療證明書、醫生轉介信及/或收據（如適用）至用戶的指定地址。用戶亦可透過DrGo應用程式，隨時查看醫生的診斷及處方藥物說明的錄音。

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在服務推出初期，DrGo的服務時間為上午9時至晚上8時（星期一至星期五）。由8月底開始，服務時間將延長至上午8時至晚上8時（星期一至星期日，包括公眾假期）。

諮詢服務收費由港幣398元至港幣450元（根據所選醫生），包括普通科醫生可能開出最多三日標準處方藥物及一次性送遞服務。

DrGo在初期提供普通科醫療諮詢服務，而服務範圍將擴展至專科醫生諮詢、照顧長期病患者及其他醫療保健服務。香港電訊的長遠目標是為公共醫療保健系統的使用者提供遙距醫療保健服務。香港電訊亦會探索HealthTech的其他機遇，例如健康風險評估、遙距監測、長期疾病管理及內聯網連接裝置。

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由即日起至2020年12月31日，凡在DrGo應用程式成功登記，並提供有效電郵地址及香港手機號碼，將獲贈迎新禮品，包括高達港幣200元的DrGo醫療諮詢電子現金代用券及高達港幣50元的鴻福堂電子現金代用券（送完即止）。

有關服務登記，請於https://drgohkt.page.link/download_app下載DrGo應用程式。

有關更多DrGo服務詳情，請致電服務熱線+852 2380 2323或瀏覽www.drgo.com.hk。

