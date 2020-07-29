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【新冠肺炎】HKTVmall近兩成員工家居隔離中　送貨時間延長至一周以上

環球政經 14:13 2020/07/29

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香港疫情大爆發，已連續第8日有過百宗確診案例，確診患者遍佈各區，不少公司運作亦受影響。HKTVmall透露，目前已有2成送貨同事、司機、門市、倉務等，正進行家居隔離，故送貨時間需延長至一星期或以上。

HKTVmall今日在Facebook貼文中表示，按HKTVmall政策規定，所有居住於有「確診個案大廈」的同事，無論全職或兼職，必須進行家居隔離，或取得陰性測試報告前，不能返回公司工作或接觸客戶。

在此防疫措施下，已有近2成送貨同事、司機、門市、倉務等因隔離而暫時無法如常工作，從而影響了處理貨件及送貨的效能，加上近日單量急升，故最快的送貨日期亦需要等候一周或以上。

HKTVmall在貼文中指出，希望大家可體諒有關的安排，並希望香港人繼續努力，留家抗疫，平安渡過疫情。

 

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撰文 : 黎以芳

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