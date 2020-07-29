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【樓市現象】在家工作引發租樓需求 IT男求私人空間 急付全年租金即住時代廣場

股樓投資 14:01 2020/07/29

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疫情愈來愈嚴重，政府呼籲私營機構僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。不過，香港的居住空間始終不大，跟家人同住的話，每天在家工作，也未必能集中精神工作。最近一位從事資訊科技行業的男士，原與父母及家人居於九龍屋邨，疫情關係需要長時間在家工作，由於家中沒有太多私人空間，難以集中精神工作，所以決定獨自搬出，最後拍板租住屯門時代廣場單位。

【樓市現象】 疫情加限聚令下「無樓睇」成交增 代理如何「見招拆招」﹖


中原地產屯市務經理李燕群表示，上述租務成交位於屯門時代廣場E座低層6室，單位實用面積272平方呎，原則屬兩房間隔，業主於今年3月買入單位，將單位全面翻新，並改為全屋開放式，最後獲以上租客以月租9,500元承接，折合實用呎租約35元。

【樓市現象】疫情告急限聚令加辣 業主急走貨 豪宅連錄蝕讓 又一居蝕逾300萬沽出


該新租客認為屯門區租金相宜，交通亦方便，參觀上述全新裝修單位，一睇即中，立即拍板承租。為求盡快入住單位，他更一次過繳付一年租金，即繳付11.4萬元予業主，立刻交收鎖匙入住。李燕群指，上址業主於今年3月以425萬元買入單位，現租出單位，租金回報約2.7厘。

【疫市求存】防疫措施再加辣商舖業主「跪低」求租 銅鑼灣核心地段舖租慘跌8成仍未跌夠﹖

疫情下在家工作成香港職場的新趨勢，或許未來不少企業為求減輕辦公室的租金支出，也會容許員工在家工作，相信也有部份人士為求找尋私人空間，決定搬出來租住單位，此舉或會引伸出新一股住宅的租務需求。

【低水屋苑】 牛頭角樂雅苑2房478萬沽 創逾半年低位 呎價僅1.1萬元平絕東九龍屋苑

 

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撰文 : 陳詠妍

科技行業 屯門時代廣場 Trend Plaza 在家工作 屯門區 疫情
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